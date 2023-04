„Seit genau drei Jahren betreiben wir jetzt schon unsere Vesperboxen“, erzählt Annika King vom Harzwaldhof in Mariazell. Gemeint sind zwei 24-Stunden-Hofautomaten die es in sich haben.

Die Idee sei entstanden, weil der kleine Dorfladen in Mariazell nicht ganztägig geöffnet sei und das Dorf dringend eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln benötigt habe.

Zufällig einen günstigen Zeitpunkt erwischt

Aus diesem Grund sei man aktiv geworden und habe pünktlich zu Beginn der Corona-Pandemie die Automaten aufgestellt: „Das hat natürlich zufällig gerade gepasst in Zeiten von Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen“, sagt Marlene King.

Mit diesem Schild wird auf die Verkaufsautomaten des Hofladens aufmerksam gemacht. | Bild: Dominik Zahorka

Entsprechend gut sei das Geschäft von Anfang an gelaufen: „Wir bieten hier bis auf die Getränkeauswahl ausschließlich Produkte aus eigener Produktion an“, erklärt Annika King. Dazu gehören Fleisch- und Wurstwaren, Räucherwaren, Brot, Eier sowie im Sommer Grillfleisch und Feinkostsalate.

Auf freier Strecke zwischen Dunningen und Mariazell

Das frisch gebackene Brot und die Feinkostsalate seien dabei die dauerhaften Verkaufsrenner in den beiden Automaten, die sich zwischen Mariazell und Dunningen auf freiem Feld befinden.

Zudem hat der Harzwaldhof auch noch einen Hofladen. Der Hof befindet sich im Kreis Rottweil östlich von Mariazell, das gemeinsam mit Locherhof die Gemeinde Eschbronn bildet.

So erreicht man den Harzwaldhof

Die Anfahrt zum Hof wird so beschrieben: „Von Mariazell her halten Sie sich immer Richtung Sportplatz. Sie fahren am Sportplatz und Hundeplatz vorbei und biegen in die nächste Straße Am Harzwald links ein. Sie finden uns im zweiten Hof.“ Von Königsfeld-Weiler her biegt man rechts in den Mühlweg ab. Nach rund 700 Metern biegt man rechts in die Straße Am Harzwald ab und fährt bis zum zweiten Hof.

Wer die Produkte des Harzwaldhofes selbst testen will, kann das rund um die Uhr Am Harzwald 4 in 78664 Eschbronn-Mariazell tun. Bargeld sollte unbedingt mitgebracht werden, gerne auch Kleingeld.

Sie haben auch einen Hofautomaten, den wir noch nicht vorstellt haben? Dann melden Sie sich gerne per E-Mail an villingen.redaktion@suedkurier.de.

Alle Folgen unserer Serie über Hofläden mit Automatenverkauf finden Sie hier: 24 Stunden ohne Pause offen: Hier finden Sie Hofautomaten im Schwarzwald