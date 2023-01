von Dominik Zahorka

„Seit 2015 betreiben wir unseren Hof in Erdmannsweiler jetzt schon. Ich habe vorher in Nürtingen Agrarwissenschaft studiert und habe in dieser Zeit mitbekommen, dass die Direktvermarktung ab Hof langsam wieder sehr gefragt ist“, berichtet Klaus Epting von der Milchtankstelle Krauthäusle in Königsfeld-Erdmannsweiler.

Klaus Epting und Ramona Müller von der „Milchtankstelle“ Krauthäusle in Königsfeld-Erdmannsweiler. | Bild: Dominik Zahorka

Er habe direkt nach dem Studium sein letztes Geld zusammengekratzt und sich mit Hilfe eines Darlehens seiner Familie einen Rohmilchautomaten angeschafft: „Ziemlich schnell kamen Eier, Mehl, Kartoffeln, Nudeln und im letzten Jahr Käse und Wurstwaren sowie selbst gekochte Marmelade hinzu“, erklärt Epting.

Alles auf Vertrauensbasis: Sogar die Eier können selbst ausgewählt werden. | Bild: Dominik Zahorka

Vertrauen in die Ehrlichkeit der Käufer

Alle Waren bis auf die Rohmilch werden dabei im „Krauthäusle“ auf Vertrauensbasis zum Mitnehmen angeboten: „Wir möchten den Menschen hier Landwirtschaft und Direktvermarktung zum Anfassen anbieten und haben deshalb auf die gerade für ältere Menschen oft schwer zu bedienenden Automaten weitgehend verzichtet“, schildert Klaus Epting.

Ramona Müller zapft die frische, unbehandelte Rohmilch. | Bild: Dominik Zahorka

Es habe zwar schon den ein oder anderen Diebstahl gegeben. Die meisten Kunden seien aber ehrlich und wüssten das Angebot sehr zu schätzen: „Mir ist bewusst, dass das schon etwas provokant ist, wie wir unsere Waren hier anbieten. Aber der Erfolg zeigt uns, dass wir alles richtig machen und mehr als drei oder fünf Euro fehlen eigentlich nie am Ende des Tages“, betont Epting.

Wer seine Milchflasche vergessen hat, braucht sich keine Sorgen zu machen. | Bild: Dominik Zahorka

Die vollautomatischen 24-Stunden-Automaten seien außerdem sehr kostspielig. Dieses Geld werde beim „Krauthäusle“ lieber in die artgerechte Tierhaltung investiert, die von Kunden auf dem Erdmannsweiler Hof auch hautnah miterlebt werden kann.

Jeder kann Tierhaltung besichtigen

Die 60 Milchkühe, die täglich zweimal gemolken werden müssen, können von Interessierten genau in Augenschein genommen werden: „Die Leute dürfen hier am Hof überall hingehen und uns sogar beim Melken helfen. Auch die Kälber und Hühner kann man besichtigen“, erklärt Epting. Transparenz sei ihm besonders wichtig, da er den Menschen zeigen wolle, dass es artgerechte Tierhaltung sehr wohl gebe und Gerüchte, die man hören oder lesen könne, oftmals nicht stimmten.

Frische Milch von glücklichen Kühen – und das alles „zum Anfassen“. Das Wohl seiner Tiere ist Landwirt Klaus Epting besonders wichtig. | Bild: Dominik Zahorka

In der Fischbacher Str. 19 in Königsfeld-Erdmannsweiler können sich interessierte also tagsüber umschauen und rund um die Uhr einkaufen – auch ohne Automaten! Der Liter Milch vom Automaten kostet 1,20 Euro. Die Eier können in beliebiger Menge einzeln ausgesucht werden, wobei ein Ei 33 Cent und der Zehnerpack 3,30 Euro kostet.

Aufzucht und Pflege seiner Tiere in einer positiven Umgebung gehören für Klaus Epting zum Standard. | Bild: Dominik Zahorka

