„Wir hatten eine Garage direkt am Straßenrand übrig und überlegten uns, was wir damit wohl anfangen könnten“, erzählt Tanja Meyer vom Steinenhof in Donaueschingen-Aufen. Da sei die Idee mit dem Hofautomaten entstanden.

Ideal an der Straße gelegen

Vier Jahre ist das mittlerweile her und Familie Meyer hat ihre Entscheidung nicht bereut: „Die Lage an der Straße ist halt zufällig sehr ideal, da unsere sogenannte Genusskiste gerade an der Verbindungsstraße zwischen Donaueschingen und Brigachtal liegt“ erklärt Meyer.

Angefangen habe man allerdings erst einmal ohne Hightech-Automaten mit einer einfachen Kartoffelkiste, aus der man sich Ware entnehmen kann und auf Vertrauensbasis bezahlt.

So fing im Jahr 2019 alles an: Eine Kartoffelkiste mit Kasse auf Vertrauensbasis. Auch heute noch kann man sie in der Genusskiste finden. | Bild: Dominik Zahorka

Ein Angebot, das bis heute in der Genusskiste vorzufinden ist – obwohl die Erfahrungen mit dieser Art der Selbstvermarktung für Familie Meyer eher durchwachsen sind: „Wir hatten anfangs schon Schwierigkeiten mit Kartoffeldiebstahl, auch heute ist das noch nicht komplett verschwunden“, gesteht Tanja Meyer. Es habe sich aber alles auf einem noch erträglichen Niveau eingependelt.

Der Hofautomat bietet rund um die Uhr frische Produkte zum Kauf an. | Bild: Dominik Zahorka

Der inzwischen installierte Verkaufsautomat, der zwar sowohl Bargeld als auch Kartenzahlung akzeptiert (mit der Kartenzahlung allerdings hin und wieder technische Schwierigkeiten hat), beinhaltet die gesamte Bandbreite an frischen Artikeln direkt vom Steinenhof.

Von Gulasch bis Eierlikörkuchen

„Fleisch, Wurst, Gulasch, Steak, Geschnetzeltes, Bratwürste, Griebenschmalz, Zucchinitopf, Rote-Beete-Topf und unser Eierlikörkuchen im Glas können ganzjährig und rund um die Uhr über die Genusskiste bezogen werden“, erklärt Meyer, die sichtlich stolz auf die Produkte ihres Biohofes ist.

Wer die Waren des Steinenhof einmal selbst probieren will, kann dies rund um die Uhr an der Adresse Am Vorderen Berg 1 in Donaueschingen tun. Wer Kartoffeln mitnehmen will, sollte auf jeden Fall Bargeld dabei haben!

Sie haben auch einen Hofautomaten, den wir noch nicht vorstellt haben? Dann melden Sie sich gerne per E-Mail an villingen.redaktion@suedkurier.de.

