von Dominik Zahorka

Simela und Matthias Link aus Tuningen haben gleich zwei 24-Stunden-Hofautomaten. Seit fünf Jahren bieten sie damit Eier aus mobiler Freilandhaltung, Kartoffeln und Nudeln aus eigener Produktion an.

„Das besondere bei unserem Angebot sind allerdings die Zier- und Esskürbisse aus eigenem Anbau“, sagt Simela Link. Das Ehepaar, das die Landwirtschaft im Nebenerwerb betreibt, hat neben schmackhaften Hokkaido und Butternut-Kürbissen auch die klassischen Halloween-Kürbisse zum Basteln und Ausstellen im Angebot.

Ess- und Zierkürbisse aus eigenem Anbau können über den Tuninger Hofautomaten erworben werden – hier ein Butternut (links) und ein Hokkaido. | Bild: Dominik Zahorka

„Das Jahr war leider schlecht für Kartoffeln und Kürbisse“, sagt Simela Link. Trotzdem gebe es nach wie vor einen kleinen Restbestand an Speisekürbissen im Tuninger Hofautomaten.

Aus dem Automaten gibt es Eier aus mobiler Freilandhaltung, Kartoffeln, Nudeln aus eigener Produktion und Zier- sowie Speisekürbisse verschiedener Sorten. | Bild: Dominik Zahorka

Ein Verkauf ab Hof findet jeweils Samstags von 9 bis 13 Uhr in der Bachstraße 24 in Tuningen statt. Am 24-Stunden-Hofautomaten, ebenfalls in der Bachstraße, kann mit Münzen, Scheinen und bargeldlos bezahlt werden.

Villingen-Schwenningen Zweiter Weihnachtsfeiertag: Modelleisenbahner laden in ihre Zauberwelt auf Schienen ein Das könnte Sie auch interessieren

Kartoffeln gibt es im 2,5-Kilogramm-Pack. Größere Mengen an Kartoffeln können beim samstäglichen Hofverkauf erworben werden.

Welche Kartoffel für welchen Zweck? Familie Link verkauft unterschiedliche Kartoffelsorten aus eigenem Anbau und bietet vor Ort eine kleine Orientierungshilfe. | Bild: Dominik Zahorka

Die weiteren Teile der Servicereihe:

Teil 1: Leimgrabenhof

Teil 2: Hummelhof

Teil 3: Rosenhof

Teil 4: Schlenkerhof

Teil 5: Bennis-Hof

Teil 6: Biohof Welte