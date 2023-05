„Ich mache schon sehr lange selbstgebastelte Geschenke und bin während Corona auf die Idee gekommen, diese auch zu vermarkten“, erzählt Tanja Lösselt, Initiatorin des „Gschenkle-to-go“-Lädchens in Schwenningen.

Das Selbstbedienungsangebot, das seit September 2022 in der Schwenninger Weilersbacherstraße steht, ist im Prinzip ein Schrank, in dem sich potenzielle Kunden täglich etwas aussuchen können – auch samstags und sonntags.

Zahlung auch per Paypal möglich

„Das Geld wird in die Kasse eingeworfen. Wer kein Bargeld dabei hat kann auch einfach per Paypal zahlen“, erklärt Lösselt. Natürlich habe es auch schon Diebstähle gegeben, diesem Problem sei sie jedoch mit einer installierten Überwachungskamera beigekommen.

Im Großen und Ganzen laufe das Geschäft mit den kleinen Gaben „to go“ aber ausgezeichnet und die Kunden seien begeistert. Es gebe mittlerweile sogar einige Stammkunden, die sich regelmäßig auf diese Weise mit Geschenkideen eindeckten.

Die Produktpalette reicht dabei von selbstgemachten Taschen bis hin zu Kerzenhaltern und Wandbilder. Und die Auswahl wird je nach Jahreszeit und Anlass thematisch angepasst: „Natürlich gibt es bei mir Geschenkideen nach Saison, aber auch personalisierte Gaben mit eigenem Wunschtext fertige ich auf Bestellung gerne an“, erklärt Lösselt.

Wer kein Bargeld dabei hat, kann auch einfach per Paypal zahlen. Ehrlichkeit empfiehlt sich, den eine Überwachungskamera soll Diebe abschrecken. | Bild: Dominik Zahorka

Wer auf der spontanen Suche nach kleinen Gaben ist oder Deko-Ideen für die eigene Wohnung sucht, kann diese unter Umständen in der Weilersbacherstraße 36 in Schwenningen finden. Tanja Lösselt kann über Instagram unter „Gschenkle_to_go“ gefunden und kontaktiert werden. Alternativ können Bestellungen auch per Mail an Tanjaloesselt@gmail.com gesendet werden.

Montag bis Freitag kann das Selbstbedienungsangebot von 8 bis 21 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 21 Uhr besucht werden.

Alle Folgen unserer Serie über Hofläden mit Automatenverkauf finden Sie hier: 24 Stunden ohne Pause offen: Hier finden Sie Hofautomaten im Schwarzwald.