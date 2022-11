von Dominik Zahorka

Hofautomaten finden sich mittlerweile an vielen Stellen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Donaueschinger Stadtteil Pfohren steht ein besonders modernes Exemplar. „Ich betreibe den Hofautomaten zusammen mit Metzgermeister Ingo Fricker aus Tuningen und produziere als Landwirt die Produkte, die Herr Fricker weiterverarbeitet“, sagt Jörg Fehrenbacher vom Leimgrabenhof Donaueschingen.

Unkompliziertes Einkaufen dank modernster Technik: Der Hofautomat des Leimgrabenhof machts möglich. | Bild: Dominik Zahorka

Der Automat in der Hüfinger Straße in der Pfohrener Ortsmitte wird wie ein Computer bedient. An einem kleinen Monitor können die Kunden die vorhandenen Produkte und deren Preise einsehen und in den Warenkorb legen.

Die Auswahl reicht von Kartoffeln über Honig bis zu frischen Fertiggerichten. Dank der regionalen Herstellung und der kurzen Vertriebswege könne man den Kunden stets frische Qualitätsware bieten, die auch preislich attraktiv sei.

Schwarzwald-Baar-Kreis Ob Bio-Milch oder Rinderfilet: Kunden sparen beim Einkauf – das hat auch Folgen für die Landwirte Das könnte Sie auch interessieren

Je nach Jahreszeit seien es dann auch ganz unterschiedliche Waren, die bei den Kunden beliebt sind: „Im Sommer ist es natürlich das Grillfleisch, das sehr gut geht, oder unsere Landjäger, die oft von Fahrradfahrern als schneller Snack während einer Tour mitgenommen werden“, meint Fehrenbacher.

In weiteren Fächern stehen zum Beispiel Käse und Konserven bereit. | Bild: Dominik Zahorka

Vielfältig sind auch die Zahlungsmöglichkeiten: „Wir bieten Zahlung per Apple Pay, Google Pay und natürlich ganz klassisch mit Bankkarte oder Bargeld an“, erklärt Fehrenbacher.

Seit April 2021 gebe es den virtuellen 24-Stunden-Kaufladen mittlerweile und die Resonanz in der Bevölkerung sei sehr gut: „Die Menschen in der Region kennen unseren Hof natürlich und freuen sich, dass unsere Produkte jetzt auch unkompliziert und jederzeit über den Hofautomaten bezogen werden können“, meint Jörg Fehrenbacher.

Zum Abschluss bedankt sich der Automat beim Kunden auf dem Display: „Vielen Dank für Deinen Einkauf“. | Bild: Dominik Zahorka

Mit Vandalismus oder Einbruchsversuchen habe man keine Probleme: „Der Automat wird von uns videoüberwacht und meldet uns auch virtuell, wenn Produkte ausverkauft sind“, sagt Fehrenbacher. So könne immer gewährleistet werden, dass alle Produkte verfügbar seien.