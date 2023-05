Die Verkaufsautomaten des Rotenbauernhofes in Furtwangen bieten nicht das meist gewohnte Sortiment, mit dem andere Landwirte der Region ihre Kunden versorgen. Frische Milch, Eier von den eigenen Hühnern, Kartoffeln, Honig und vieles mehr direkt aus der Region – das findet man hier nicht. Denn beim Rotenbauernhof kann man Hochprozentiges aus dem Automaten beziehen.

„Coronabedingt haben wir uns eine Alternative zu unserem Hofladen überlegt, um unsere Obstbrände auch während der Pandemie verkaufen zu können“, erklärt Dominik Ritter von der Obstbrennerei Ritter im Rotenbauernhof Furtwangen.

Auf dem Rotenbauernhof in Furtwangen wird die beliebte SWR-Serie „Die Fallers“ gedreht. Dominik Ritter hat der Fernsehsendung zwei Likörsorten gewidmet: Bea‘s Bester Pfirsichlikör und der Die Fallers Kräuterlikör können über den 24-Stunden-Automaten und im Hofladen erworben werden. | Bild: Dominik Zahorka

So sei man auf den 24-Stunden-Automaten gekommen und habe ein Exemplar neben dem Hofladen in der Furtwanger Rohrbacherstraße und auch in Simonswald aufgestellt. Über die Automaten können sämtliche hochprozentigen Erzeugnisse der Obstbrennerei Ritter gegen Altersnachweis per Ausweis oder Führerschein erworben werden.

Zwei Sorten eigens für die „Fallers“-Serie

Zur Auswahl stehen neben zahlreichen Bränden und Likören auch zwei ganz besondere Sorten: „Auf unserem Hof wird regelmäßig für die SWR-Serie die Fallers gedreht, deshalb haben wir zwei Sorten eigens für die Produktion hergestellt“, verrät Dominik Ritter.

Bea‘s Bester Pfirsichlikör und die Kreation Die Fallers Kräuterlikör sind mittlerweile nicht nur fester Bestandteil des Filmcaterings, sondern können auch über den 24-Stunden-Automaten erworben werden.

Maschinelle Alterskontrolle

Wer die edlen Brände der Obstbrennerei Ritter einmal selbst durchprobieren möchte, kann dies rund um die Uhr in der Rohrbacher Str. 4 in Furtwangen tun. Ein Ausweis oder Führerschein zur maschinellen Alterskontrolle wird allerdings benötigt, sonst gibt es nichts aus dem Automaten. Wer zu den Öffnungszeiten des Hofladens vorbeikommt, kann vor dem Kauf die Spirituosen auch probieren.

