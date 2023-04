Der Sportverein Eggingen blickte an seiner Hauptversammlung zurück auf ein erfolgreiches Jahr 2022 mit vielen Themen zurück und freut sich, dass nach den Auswirkungen durch die Corona-Pandemie endlich wieder ein dauerhaft normaler Spielbetrieb möglich ist. Vorstand Manuel Streuff führte durch den Abend und lobte die sportliche Entwicklung der Aktivmannschaften.

Die erste Mannschaft, trainiert durch Holger Kostenbader, marschierte ungeschlagen durch die Vorrunde und grüßt vom ersten Tabellenplatz. Der Lauf soll noch lange anhalten, sodass das formulierte Ziel der Meisterschaft im Sommer erreicht werden kann.

Die zweite Mannschaft, trainiert um ein internes Trainerteam um Timo Schönle, hat sich im Mittelfeld der Tabelle etabliert und erfreut sich bester Stimmung und einer tollen Kameradschaft. Besonders hervor, hob Manuel Streuff die Gründung und den Aufbau der neuen Frauenmannschaft. Zwar konnten sie noch keine Punkte einfahren, jedoch ist die sportliche Entwicklung erkennbar und die Mannschaft hat sich zu einem echten Team entwickelt. Einen großen Anteil daran hat das Trainerteam um Aileen Güntert und Luca Schönle.

Neben dem sportlichen Teil war auch die Infrastruktur ein größeres Thema des Abends. Im vergangenen Jahr konnte ein Mähroboter angeschafft werden, der das Team um Christian Morath beim Mähen enorm entlastet und die Qualität des Rasens bereits spürbar verbessern konnte. Auch in Zukunft soll die Infrastruktur in Schuss gehalten und verbessert werden. Gemeinsam mit der Gemeinde wird derzeit an einem Plan für die energetische Sanierung des bereits über 40 Jahre alten Vereinsheims gearbeitet.

Priorität haben hierbei die Heizanlage, um unter anderem den hohen Energiekosten entgegenzuwirken und die in die Jahre gekommenen Sanitärräume der Gaststätte. Bürgermeisterstellvertreter Holger Kostenbader, der auch die Wahlleitung übernahm, sagte dem Verein seitens der Gemeinde die Unterstützung über die nächsten Jahre zu und betonte vor allem den sozialen Stellenwert des Vereins innerhalb der Gemeinde. Rund 130 Kinder und Jugendliche werden bestens durch die knapp 20 ehrenamtlichen Jugendtrainer betreut und entwickelt. Das alles für einen sehr überschaubaren Jahresbeitrag. Da könne keine soziale Einrichtung oder ähnliches mithalten und bilde somit einen wichtigen Baustein unserer Gesellschaft.

Wahlen

Bei den Wahlen stellten sich alle zur Wahl stehenden Personen wieder für ihr Amt zur Verfügung. So wurden mit Jochen Amann (Spielausschuss), Theresa Amann (Jugendleitung) Christian Morath (Vorstand) und Silvio Albicker (Finanzen) alle vier in ihrem Amt einstimmig von der Versammlung bestätigt. Außerdem wurde die Gesamtvorstand ohne Vorbehalte entlastet und die Kassenprüfung ohne Beanstandung bestätigt.

Ehrungen und Ausblick

Zum Ende hin bedanke sich Manuel Streuff bei allen im Verein engagierten Mitglieder, insbesondere bei den vielzähligen Jugendtrainern und Vorstandsmitgliedern. Zudem durfte er langjährige und treue Mitglieder ehren. Anwesend davon waren Hansjörg Gantert (30 Jahre), Angelo Nannavecchia (40 Jahre), Gerlinde Streuff (25 Jahre) und Michael Koblbauer (30 Jahre). Der SV freut sich, dass das Jahr durch das Narrentreffen und den Rückrundenstart schon wieder sehr erfreulich angelaufen ist und plant bereit wieder viele gesellige Zusammenkünfte, wie beispielsweise die traditionelle Maiwanderung.