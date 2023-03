Die Vorbereitungen für das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Männergesangsvereins (MGV) „Liederkranz“ Wutöschingen waren 2020 abgeschlossen. Die Feier im darauffolgenden Jahr hätte steigen können. Das Sing- und Probenverbot mit dem Lockdown während der Corona-Pandemie machten alle Pläne zunichte. Das sollte dem MGV diesmal nicht passieren. Der Vorstand um Bruno De Conto, der gleichzeitig Dirigent ist, will diesen runden Geburtstag würdevoll begehen. Bei einer Vernissage in der Mediothek werden Dokumente, Alben und Bilder aus der Vereinsgeschichte geladenen Gästen vorgestellt. Anschließend hat die Bevölkerung bis Donnerstag, 13. April, Gelegenheit, sich die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Mediothek anzusehen.

Konzert in der Alemannenhalle

Der Vorhang zum zweiten Akt des Jubelfestes hebt sich am Samstag, 15. April, um 20 Uhr. An diesem Abend steigt das Konzert mit Gastchören in der Alemannenhalle. Durch die Kooperation mit dem MGV Geißlingen ist die Stimmgewalt wieder auf 36 Sänger angewachsen. Im Gespräch mit Conny Schlegel, der 14 Jahre Vorsitzender des Gesangsvereins war und dem aktuellen Vereinschef Bruno De Conte, wurde deutlich, mit wie viel Herzblut die Vorbereitungen laufen. Die Vernissage verstehen sie als Alternative zu einer Festschrift. Stolz sind beide, dass bei dieser Gelegenheit, die vom langjährigen Vorsitzenden Johann Windler zusammengestellte Chronik der Öffentlichkeit vorgestellt werden kann. Windler war mit Unterbrechungen 54 Jahre lang Chef des MGV Wutöschingen. Damit deckte er mehr als die Hälfe der 102 Vereinsjahre ab. An seinem 94. Geburtstag überreichte Johann Windler im Jahr 2019 seine in Bänden gesammelten Aufzeichnungen, Zeitungsberichte und Bilder in einer Feierstunde im Probelokal dem damaligen Vorsitzenden Conny Schlegel. Im Dezember 2021 verstarb Johann Windler 96-jährig.

Der Ehrenvorsitzende Conny Schlegel erklärt, dass bisher alle Jubiläen vom Gründungsjahr 1921 ausgingen. Es gebe dafür zwar kein Protokoll, aber ein Dokument aus diesem Jahr, in dem Hermann Werne als Vorsitzender genannt werde. Erste schriftliche Aufzeichnungen gibt es im Protokollbuch vom 4. Januar 1923, von diesem Jahr geht deshalb auch der badische Chorverband als Gründungsjahr aus. Damals leitete Adolf Keller die Geschicke der Sangesbrüder. Bis zum heutigen Tag hatte der MGV Wutöschingen in 102 Jahren 15 Vorsitzende und 22 Chorleiter.

Zu den unvergesslichen Momenten in seiner Amtszeit zählt Schlegel, seit 28 Jahren aktiver Sänger beim MGV, die Veröffentlichung der Festschrift zum 90-jährigen Bestehen und die Übergabe der Chronik, die Johann Windler zusammengestellt hat. „Ein tolles Erlebnis war auch das Mitsing-Konzert 2019, als bekannte Lieder aus 500 Kehlen erklangen“, erzählt er. Sein Nachfolger Bruno De Conto kann sich durchaus vorstellen, ein solches Konzert noch einmal zu organisieren. Seine Doppelrolle als Dirigent und Vorsitzender empfindet er allerdings als stressig: „Vor jeder Probe kommen Fragen an mich als Vorsitzender, die Vorbereitung auf die Proben macht das nicht leichter.“ Deshalb möchte er nach Ablauf seiner Amtszeit die beiden Rollen wieder auf zwei Personen verteilt wissen.

Viele Veränderungen

Schon einmal hat De Conto den „Liederkranz“ vor der Auflösung bewahrt. 2015 sprang er als „provisorischer Dirigent“ ein, er ist es bis heute geblieben. Damals war er noch Leiter des Geißlinger Männerchors. Als im Juli 2021 kein Nachfolger für den Vorsitzenden Conny Schlegel gefunden wurde, übernahm er in Personalunion auch diesen Posten. Weil immer weniger Sänger zur Verfügung stehen, wurde 2022 an eine Kooperation gedacht. Mit dem Chor aus dem Ortsteil Ofteringen konnte keine Einigung erzielt werden, die Geißlinger waren dagegen offen für diesen gemeinsamen Weg. Den Dirigenten kannten sie noch aus seiner Zeit im Klettgau. Gemeinsame Auftritte und ein Konzert zeigten, dass es funktionieren kann. Beim Jubiläumskonzert am 15. April in der Alemannenhalle werden nun beide Chöre gemeinsam auftreten.

Geschichte und Programm Wutöschingen wurde 1921 erstmals erwähnt. Erste Protokolle gibt es erst zwei Jahre später. Nach teils turbulenten Jahren wurde 1946 dem MGV „Liederkranz“ Wutöschingen von der französischen Besatzungsmacht die Genehmigung erteilt, die Vereinstätigkeit wieder aufzunehmen, Emil Preiser wurde zum Vorsitzenden gewählt. In einem örtlichen Gasthaus wurde mit einem Weihnachtskonzert 1946 auch das 25-jährige Vereinsbestehen gefeiert. Mit einem viertägigen Fest wurde der 50. Geburtstag des MGV 1971 gefeiert, einen Tag weniger dauerten 1996 die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen in der Alemannenhalle.

Jubiläumsprogramm: Mit einer Vernissage in der „Mediothek“ eröffnet der MGV „Liederkranz“ Wutöschingen am Freitag, 31. März, um 19 Uhr die Festlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum, das wegen der Pandemie erst mit zweijähriger Verspätung stattfinden kann. Die geladenen Gäste werden vom Chor musikalisch begrüßt. Gezeigt werden Bilder, Dokumente und Urkunden aus der Vereinsgeschichte. Die Ausstellung ist am Sonntag, 2. April, Karfreitag, Ostersonntag und -montag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Mitglieder stehen an diesen Tagen für Fragen zur Verfügung. Bis Donnerstag, 13. April, ist die Ausstellung zudem zu den Öffnungszeiten der Gemeindebücherei zu sehen. Das Jubiläumskonzert ist für Samstag, 15. April, 20 Uhr in der Alemannenhalle terminiert.