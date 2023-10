Seit Juni 2022 gibt es in Eggingen eine Damenmannschaft. 130 Übungseinheiten haben die 22 Spielerinnen im Alter von 16 bis 38 Jahren absolviert, 31 Mal standen sie schon auf dem Spielfeld. Auf einen Sieg mussten die Frauen aber bislang warten – bis zum 24. September, als sich die Frauen über ihren ersten Sieg freuen durften. In der Frauen Kreisliga Hochrhein besiegten sie den VfR Horheim-Schwerzen in Wutöschingen mit 0:2 (0:1).

Bei der Frage, wie wichtig es den Fußballerinnen ist, ein Spiel zu gewinnen, sind sie sich einig: Spaß und Team stehen an erster Stelle, der Sieg erst an zweiter Stelle. Man habe ja bisher kaum ein Spiel gewonnen und es mache trotzdem immer noch Spaß, versichern die Frauen beim Interview. Wichtig sei die Entwicklung zu mehr Leistung, was mit dem ersten Sieg ja auch schon von Erfolg gekrönt wurde.

Vorher noch kein Kontakt mit Fußball

Das Einzugsgebiet der Spielerinnen erstreckt sich über Eggingen, Eberfingen, Degernau und Schwaningen. Trainiert werden sie von Aileen Güntert sowie Luca und Ralf Schönle. 80 Prozent der Spielerinnen hatten vor ihrer Zugehörigkeit zur Mannschaft noch nie Kontakt zu einem Fußball.

Motivation und Teamgeist sind perfekt, versichern die Frauen beim Interview und geben einen Einblick in das Vereinsleben der jungen Mannschaft. Ihre Begeisterung ist 0spürbar, als Gründe für ihre Wahl Frauenfußball nennen sie den Aspekt des Teamsports, die Möglichkeit, sich damit richtig auszupowern und die gelungene Abwechslung vom Alltag. Zudem sei der Fußball der beliebteste Sport und: „Nicht nur Männer können Fußball spielen, Frauen ebenso.“

Auf die Frage, wie sich die Frauen beim SV Eggingen zusammengefunden haben, wird eine interessante Gruppendynamik sichtbar. Nachdem in Stühlingen die Frauenmannschaft vor dem Aus stand, machten sich die verbliebenen Spielerinnen auf die Suche nach einem neuen Standort. In Eggingen wurde ein Probetraining absolviert, der Verein zeigte sich offen, setzte sich ein und unterstützte die Bildung einer Damenmannschaft. Jeder suchte erfolgreich neue Spielerinnen, und es kommen jetzt immer noch weitere dazu.

Bisher ist noch niemand aus dem Team abgesprungen, was für den Teamgeist der Mannschaft spricht. Neben dem Sport bildeten sich neue Freundschaften und Bekanntschaften. Die Spielerinnen fühlen sich wohl beim SV Eggingen und freuen sich darüber, dass sie mit offenen Armen aufgenommen wurden. Auch der Verein ist

stolz, eine Damenmannschaft zu haben. Aus der Mannschaft sind bereits fünf aktive Trainerinnen hervorgegangen.



Auch fernab des Trainings unternehmen die Damen einiges zusammen. Sie geht gemeinsam auf Feste, genießen Spaghetti und feuern die männlichen Fußballmannschaften bei ihren Spielen an.

Ein weiterer Beweis für den Zusammenhalt der Mannschaft: Sie kümmern sich gemeinsam um die Sauberkeit des Vereinsheims.