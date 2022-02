Stühlingen vor 2 Stunden Die „Hungrige“ befreien Schulen und Kindergarten: Schmutziger Dunnschtig in Stühlingen (mit Video) Von den Narren befreit wurden am Donnerstag das Kinderland Hohenlupfen, die Realschule und die Hohenlupfenschule.

Die Narren der Narrenzunft Hungrige Stühlinger hatten sich im zweiten Corona-Jahr freiwillig unter strenge Auflagen begeben, um den Kindern im Kinderland Hohenlupfen am gestrigen Schmutzigen Donnerstag die Fasnacht näher bringen zu können. Geboostert und getestet, mit FFP2-Maske und in den Gruppenräumen nur zu zweit auf Abstand, kamen sie im Anschluss in der Kinderland-Mensa für das Gruppenbild mit der Leiterin Luzia Limberger-Sieber (von rechts) und Claudia Pabst etwas enger zusammen. | Bild: Yvonne Würth