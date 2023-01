In wenigen Tagen wählen die Görwihler und Görwihlerinnen ihren Bürgermeister. Wird der Amtsinhaber das Rennen machen, oder hat am Schluss einer seiner beiden Herausforderer die nase vorn? Hier erfahren Sie ganz aktuell alles Wichtige rund um die Bürgermeisterwahl.

Wann ist die Bürgermeister-Wahl in Görwihl?

Die Bürgermeisterwahl in Görwihl findet am Sonntag, 29. Januar 2023, statt. Die Wahlzeit dauert von 8 bis 18 Uhr. Das einzige Wahllokal befindet sich in der Hotzenwaldhalle in Görwihl. Dort wird auch das Ergebnis der Wahl verkündet. Der Wahlraum ist rollstuhlgerecht.

Wer will Bürgermeister von Görwihl werden?

Drei Kandidaten wollen Bürgermeister von Görwihl werden: Amtsinhaber Carsten Quednow und die beiden Herausforderer Mike Biehler und Daniel Stiller.

Was passiert, wenn keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt?

Erhält kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet am Sonntag, 12. Februar 2023, eine Neuwahl statt, bei der die höchste Stimmenzahl entscheidet.

Wer sind die Kandidaten?

Der SÜDKURIER hat alle drei Bürgermeisterkandidaten portraitiert. Hier können Sie nachlesen, was Carsten Quednow, Mike Biehler und Daniel Stiller zur Kandidatur bewogen hat was sie ausmacht.

Einen Überblick über die Bewerber Quednow, Biehler und Stiller haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Wie verlief die offizielle Kandidatenvorstellung?