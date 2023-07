Premiere im Parkbad: Der erste Familientag bot zahlreichen Besuchern den Blick auf die Rettungseinheiten in der Region. Zwei Wehrer Sportvereine warben zusätzlich für die Vielfalt in der Stadt. Der DLRG-Ortsgruppe gelang ein rundes Rahmenprogramm, was bei den Besuchern auf gute Resonanz stieß. Mit ähnlicher Intention organisierte die evangelische Kirchengemeinde einen kunterbunten Nachmittag bei den Blaulichteinheiten in der Austraße.

1000 Wasserbälle für 1000 Badegäste

Rund 1000 Badegäste zog es verständlicherweise am Samstag ins Freibad. Vom DLRG-Familientag waren viele Gäste überrascht. Schon der Blick auf das Nichtschwimmerbecken mit knapp 1000 schwimmenden Wasserbällen versprach Abwechslung im kühlenden Nass.

Auf der Wiese rund um den Spielplatz und den Schwimmbecken standen Einsatzfahrzeuge mit ihren Gerätschaften. Schnell wagten die ersten Mutigen sich auf die Abwechslungen einzulassen. Da hatte die Jugendfeuerwehr ein kleines Ballfeld abgegrenzt – mit den Wasserlanzen den Fußball in das gegnerische Tor zu bewegen, war gar nicht so einfach. Oder bei den Kanuten im Schwimmerbecken: Erst mal in ein wackeliges Kanu einsteigen können; egal, ob es im ersten Anlauf geklappt hatte. Spaß hat es sichtlich gemacht.

Familientag im Parkbad: Abwechslung und Spaß war das Tagesprogramm. Die Kanuten und die DLRG boten Schnupperstunden mit ihren Booten und Schwimmbrettern. | Bild: Gerd Leutenecker

So funktioniert Rettung

Die Kinder und Jugendlichen zogen ihre Eltern oder Opas hin zu den Angeboten. Aaron Huber vom DRK überraschte genau das, „ohne die Erwachsenen wären die Kids nicht in den Rettungswagen gegangen“. Die Gerätschaft schreckte etwas ab. „Hab mir den Blutdruck messen lassen, hat gar nicht wehgetan“, meinte eine Grundschülerin ganz stolz. Die Jungs wollten in den großen Einsatzwagen vom THW klettern. Eher spielerisch zeigte die Bergwacht ihre Rettungsschlitten, gleich auf dem großen Sandkasten ist das Ziehen und Schieben einfacher gegangen.

Taucherausrüstung waren heiß begehrt

Die DLRG selbst war mit ihren Booten und Tauchausrüstungen heiß umlagert. „Fragen über Fragen“, meinte ein Betreuer, seien gestellt worden. „Schaut es euch genauer bei den Trainingszeiten an.“ Das war im Kern genau die erhoffte Bilanz vom Familientag im Wehrer Parkbad: Werbung in eigener Sache. Der Hallenbad Förderverein war mit Kaffee und Kuchen vertreten, das Familienzentrum zeigte seine Vielfalt auf und der Kegelsportclub warb um Nachwuchs. Eine kleine Schnitzeljagd führte an alle Stationen, was nicht fehlten durfte. Schließlich haben die zahlreichen Sponsoren einiges an Preise ausgeschrieben.

Rund um das Feuerwehr- und DRK-Haus an der Austraße organisierte die evangelische Kirchengemeinde ein ähnliches Angebot. Etwas ruhiger und andächtiger, wenn da nicht die Einsatzbereitschaft der beiden Blaulichteinheiten gewesen wäre. Genau zum Start musste wegen eines schweren Motorradunfalls ausgerückt werden. Pfarrer Peter Hasenbrink zelebrierte zum Abschluss einen Feldgottesdienst.