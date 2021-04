Das Wehrabecken steht kurz vor der vollständigen Entleerung. Schon seit einigen Tagen ist der Wasserspiegel des Staubeckens auf das Minimum heruntergefahren, das Kavernenkraftwerk hat seinen Betrieb bereits eingestellt. In der kommenden Woche plant das Schluchseewerk nun die Restentleerung: „Von Donnerstag bis Samstag wird das restliche Wasser in das Oberbecken auf dem Hornberg gepumpt“, erklärt der Pressesprecher des Unternehmens Peter Steinbeck auf Anfrage unsere Zeitung. Dort wird das Wasser in den nächsten Monaten „geparkt“.

Die Vorbereitungen für das Abpumpen gestalteten sich für das Schluchseewerk schwieriger als angenommen. Eigentlich war geplant, dass die Sedimente, die sich im Lauf der Jahre auf dem Grund des Beckens angesammelt hatten, von einem Saugbagger entfernt werden. Dazu hatte das Schluchseewerk zwei Rohrleitungen über die Talsperre verlegt und zwei Sedimentlagerplätze vorbereitet. Was in der Theorie gut klang, war in der Praxis nicht so einfach zu realisieren. „Die Sedimente auf dem Grund des Beckens waren zu fest verbacken und nicht so einfach zu lösen. Außerdem verstopften dicke Steine und alte Holzteile immer wieder die Rohrleitungen“, so Steinbeck. In Absprache mit der Genehmigungsbehörde wird nun auf das vollständige Entfernen des Materials verzichtet, lediglich das frühere Flussbett der Wehra wurde mit Hilfe eines zweiten, auf einem Ponton schwimmenden Bagger vom Sediment befreit.

Tiefststand: Nur noch im vorderen Teil des Wehrabeckens befindet sich Wasser, große Teile der Staumauer liegen frei. | Bild: Obermeyer, Justus

Bei einer hydrogeologischen Untersuchung konnte der Erfolg der Maßnahme bestätigt werden: Das Flussbett, durch das die Wehra im nächsten halben Jahr wieder fließen soll, ist mittlerweile wieder frei. „Wir müssen sicher gehen, dass keine Sedimente aus dem Becken in den Unterlauf der Wehra gespült werden“, so Steinbeck, denn dies könnte den Lebensraum von Tieren zerstören. Dies sei zwar angesichts der Festigkeit des Materials zwar unwahrscheinlich, dennoch trifft das Schluchseewerk einige Vorkehrungen: Eine alte Baugrube beim Staudamm werde als Ruhezone für das Wasser genutzt. Hier könnten sich angespülte Teile absetzen, bevor das dann klare Wasser in den Unterlauf der Wehra geleitet werde.

Dass nun deutlich weniger Sedimente abgepumpt wurden, hat auch zur Folge, dass der vorgesehene Lagerplatz an der Industriestraße nun doch nicht gebraucht wird. „Wir werden diese Fläche zurückbauen“, so Steinbeck. Und auch der Lastwagenverkehr für den Abtransport der Sedimente wird nun deutlich reduziert.

Am Grund des Beckens sind die Unmengen Sedimente zu erkennen. | Bild: Obermeyer, Justus

Wer einen Blick in das leere Becken werfen oder in den nächsten Monaten die Sanierungsarbeiten beobachten will, sollte dies nicht direkt vom Beckenrand tun. Denn der Staudamm und die Wanderwege rund um das Becken sind aus Sicherheitsgründen bereits gesperrt. Auf der Westseite des Beckens wurde allerdings ein Aussichtspunkt eingerichtet. Eine Infotafel erklärt den Spaziergängern die Sanierungsmaßnahme. Erreichbar ist der Aussichtspunkt auf dem Wanderweg vom Wolfsristkopf in Richtung Mettlenhöfe.

