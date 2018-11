Nach dem Feuer in einer der alten Fabrikhallen im Wehra-Areal hat am Freitagmorgen das große Aufräumen und die Suche nach der Brandursache begonnen. In der Nacht hatte die Wehrer Feuerwehr noch eine Brandwache abgestellt, die ein möglicherweise wieder aufloderndes Feuer des gestern Abend gelöschten Brandes schnell wieder ablöscht.

Die Kriminaltechniker der Polizei werden im Laufe des Freitags erwartet. Von ihnen werden nähere Erkenntnisse erwartet. Wie der Leiter des Wehrer Polizeiposten Sven Schroeder gegenüber dem SÜDKURIER sagte, gibt es Hinweise, worauf die Brandschutzexperten bei ihrem Ortstermin besonders achten sollen. Bis zum Gutachten der Sachverständigen sei dies aber Spekulation.

Für die betroffenen Betrieb wird zwischenzeitlich auf dem Areal nach Ausweichquartieren gesucht, damit sie die Produktion schnell wieder aufnehmen können. Ursprünglich war daran gedacht, übergangsweise Zelte aufzustellen. Darauf kann aber nun offenbar verzichtet werden, weil durch Zufall vor wenigen Tagen eine Lagerfläche frei wurde. Die Eigentümer des Gewerbezentrums haben alle Hände voll zu tun, die unterbrochene Infrastruktur auch für die nicht direkt betroffenen Betriebe wiederherzustellen. So soll beispielsweise die Postagentur heute wieder öffnen.