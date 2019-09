„Eine kleine Zäsur“ sei der Anlass, so Helios Scherer vom Lörracher Schulamt. Petra Thiesen wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde als neue Rektorin der Wehrer Realschule eingeführt.

Eine umfangreiche Handreichung für ihre kommende Arbeit hatte Scherer im Gepäck, schließlich habe Thiesen „in schwierigen Zeiten die Verantwortung übernommen“. Nicht nur von der Schulleitung selbst sei die Schule als „führungsbedürftig“ bezeichnet worden. Auch er selbst habe dies als Schulaufsicht über die Gemeinschaftsschulen so gesehen: „Die Unterlassungen in der Vergangenheit haben vom Pfad weggeführt“.

Seit Mitte 2007 war die Rektorenstelle auf der Zelg unbesetzt und wurde zeitweise von Petra Thiesen als Teil eines fünfköpfigen Leitungsteams kommissarisch geführt. Hinzu kam, dass die Realschule zum Schuljahr 2014/15 zusammen mit der Grundschule erst in eine Gemeinschaftsschule (GMS) umgewandelt wurde und seit diesem Herbst wieder als Realschule geführt wird.

Wie groß die Freude über die neue Schulleiterin ist, zeigten auch die Glückwünsche der Lehrerschaft und des Schulträgers, der Stadt Wehr. Ein ungewöhnliches Fensterbild sowie ganz persönliche Glückwünsche präsentierten die Kollegen.

„Heute ist ein guter Tag für Frau Thiesen, die Schule und die Stadt“, freute sich Bürgermeister Thater. Besonders seine Mitarbeiterinnen Hauptamtsleiterin Yasemin Krause und Heike Bohnsack-Roth, Leiterin des Ressorts Familien, Schulen und Jugend bei der Stadt Wehr, als Verantwortliche für die Schulen hatten mit viel Einsatz die Einstellung der Schulleiterin schon in diesem Jahr erreicht.

Auf Grund von Budgetprobleme wollte das Land Baden-Württemberg erst im nächsten Jahr eine Rektorenstelle für Wehr im Budget einplanen. „Wir sind immer für sie da“, so das Versprechen Thaters. Glückwünsche gab es auch von Sonja Dannenberger, der Rektorin der Talschule, sowie Schülersprecher Paul Schmidt.

Vor rund 20 Jahren sei sie nach einem Anruf des Schulamts kurz entschlossen nach Wehr gekommen. Ein Glücksfall, der damals mit einem Regenbogen begleitet wurde, erinnert sich Thiesen an ihren ersten Tag im Wehratal. Die harmonische Atmosphäre und die hervorragende Ausstattung zeichne für sie bis heute die Schule aus: „Es herrscht ein guter Geist an dieser Schule“.

Zur Person

Petra Thiesen ist seit 19 Jahren Mitglied im Kollegium und seit zwei Jahren als kommissarische Leiterin an der Schule. Die 53-Jährige stammt aus Nordrhein-Westfalen, wuchs in Freiburg auf und studierte Englisch, Deutsch und Musik auf Lehramt. Damals noch in Zeiten des Lehrerüberschusses unterrichtete sie für sechs Jahre im Elsass und wechselte 2000 nach Wehr. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.