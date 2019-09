von Ernst Brugger

Das historische Restaurant „Storchehus“ in Wehr öffnet am Donnerstag, 3. Oktober, mit neuem Pächter wieder seine Pforten. Der gelernte Koch René Knappe hat die zwei Obergeschosse des geschichtsträchtigen Gebäudes von der Besitzerfamilie Richter gepachtet. In der rund einjährigen Sanierungsphase wurden beim ältesten Gebäude der Stadt sowohl der Gastraum als auch die Außenfassade umfangreich restauriert. Unverändert blieb im obersten Geschoss die Galerie, wo auch wieder kulturelle Veranstaltungen und Versammlungen stattfinden können.

Der gelernte Koch Knappe bringt alle Voraussetzungen mit, dem Restaurantbetrieb zusammen mit seiner Verlobten Wy Socka ein gut bürgerliches gastronomisches Niveau zu geben. Man habe viel investiert, versichert Knappe. Beide waren zuvor schon in der Gastronomie tätig und zuletzt im Qualitätsmanagement der Lebensmittelindustrie. Seine Verlobte habe zudem im Kulturmanagement gearbeitet. Als Koch wirkte der in Lübeck aufgewachsene René Knappe nach eigenen Angaben auch bei einem Sternekoch in Travemünde. Seit zwei Jahren in Wehr wohnend, sei ihm bei einem Spaziergang durch Wehr das „Storchehus“ mit den Zinnen aufgefallen. Der historische Charme des Gebäudes aus dem 16. Jahrhundert habe ihn inspiriert, sich für das Restaurant zu bewerben.

Man sei froh gewesen, „dass man ein so qualifiziertes und engagiertes Paar gefunden habe, sagte Mitbesitzerin und Architektin Doris Richter. In den vergangenen zwölf Monaten sei viel in die urige Gebäudesubstanz investiert worden. So in eine komplett neue Küche und auch der Brandschutz sei völlig überarbeitet worden. Die Außenfassade des denkmalgeschützten Gebäudes und die mittelalterlichen Zinnen werden derzeit ebenfalls noch restauriert. Bei allen Sanierungsmaßnahmen soll aber die Handschrift, die Vater Hermfried dem Gebäude gegeben hat, erhalten bleiben, erklärt Doris Richter.

Ein mediterraner Hauch

Im „Storchehus“ soll es künftig gute deutsche Küche mit mediterranem Hauch geben, verspricht der neue Pächter. Auffallend ist das umfangreiche Steak-Angebot mit T-Bone- und Porterhouse-Steak. Aber auch Fischgerichte und Krustentiere sind vertreten. Das Rindfleisch komme ausschließlich aus Süddeutschland vom Schlachthof direkt in die Küche, versichert Knappe, denn er lege Wert auf kurze Lieferwege. Deshalb stehen auch nur Biere regionaler Brauereien auf der Getränkekarte.

