In Ihrer Tageszeitung erfahren Sie sechs Mal in der Woche, was von Albbruck bis Jestetten und Waldshut-Tiengen bis Bonndorf wichtig ist. Die Redaktion in Waldshut-Tiengen beobachtet das aktuelle Geschehen, spürt Themen auf und entscheidet in Konferenzen, welche Geschichten wie aufbereitet werden.

Täglich arbeiten unsere Redakteure an der gedruckten Lokalausgabe Waldshut und publiziert aktuelle Geschehnisse auf der Internetseite suedkurier.de sowie der Smartphone-Newsapp. Bei der täglichen Themenauswahl spielen das journalistische Gespür und die Verbundenheit mit dem Hochrhein und dem Südschwarzwald eine wichtige Rolle.

Die Lokalredaktion in Waldshut-Tiengen möchten für Sie noch besser werden und sich noch mehr um Ihre Sorgen und Anliegen kümmern. Treffen wir mit unseren Themen den Nerv der Menschen in der Region? Aus diesem Grund haben SÜDKURIER und Alb-Bote die große Umfrage „Jetzt mitreden“ im Internet (www.sk.de/mitreden) gestartet.

So machen Sie mit Gesundheit, Verkehr, Kinderbetreuung und die Schweiz: Welche Themen sind für die Menschen in Waldshut-Tiengen und der Umgebung sowie Bad Säckingen und Umgebung wichtig und welche nicht? Bei welchen Themen haben sie eine klare und starke Haltung und bei welchen sind sie weniger entschieden? Wir wollen wissen, was Sie bewegt, denn Ihr Thema ist unser Thema! Bis 6. Juli ist unsere Umfrage unter www.sk.de/mitreden zu erreichen. Die Beantwortung der zehn Fragen dauert etwa drei Minuten. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern zwei Apple iPad 32 GB WiFi.

Dabei interessieren uns Ihre Antworten auf die brennenden Fragen aus der Region. Welchen Stellenwert sollte der weitere Ausbau von Straßen wie zum Beispiel der A 98 im Kreis Waldshut haben? Wie wichtig ist Ihnen eine transparente Information über die medizinischen Großprojekte Zentralspital Albbruck und Gesundheitscampus Bad Säckingen? Wie beurteilen Sie die Berichterstattung über die deutsch-schweizerischen Beziehungen, den Einkaufstourismus und das Geschehen in der Schweiz? Wie sollte Ihrer Meinung nach die Berichterstattung über Vereine, Kinderbetreuung und Tourismuseinrichtungen aussehen?

Sagen Sie uns bis 6. Juli Ihre Meinung und bestimmen Sie mit, welchen Themen wir uns in der Lokalredaktion verstärkt widmen sollen. Die Umfrage dauert etwa drei Minuten und umfasst zehn Fragen aus den Bereichen Gesundheit, Verkehr, Schweiz, Lokalpolitik und Kinderbetreuung. Die Umfrageergebnisse sowie Ihre Themenvorschläge werden wir in unsere lokale Berichterstattung einfließen lassen. Wir sind gespannt auf Ihre Antworten.