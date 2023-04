„Manege frei“ hieß es in der vollbesetzten Aula des Klettgau-Gymnasiums in Tiengen. Sechs verschiedene Zirkusgruppen aus dem Klettgau, dem Hegau und dem Bodenseekreis hatten in einem mehrtägigen Workshop in Tiengen mit dem Gastgeber, dem Zirkusverein Zebrasco aus Tiengen, trainiert.

Am Samstag präsentierten die jungen Artisten dann ihr Können. Durch die Zirkusshow führte Klaus Riedel, Leiter der Zirkus-AG des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums (Friwö) aus Singen. „Die Friwös beginnen mit Elementen aus einem Schulmusical mit dem Titel ‚Rettung der Welt‘“, führte Riedel in den ersten Auftritt ein.

Durch das Programm führte Klaus Riedel aus Singen. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Mit ihrer atemberaubenden Akrobatik – mit einem Tuch in luftiger Höhe, Jonglieren, Bodenturnen und auf Stelzen gehen – ernteten die Artisten des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums reichlich Applaus.

Auch die zweite Gruppe, Artistinnen der Gastgebergruppe Zebrasco, waren ein echter Hingucker. Aus ihrem neuen Programm „Flaschenpost“ zeigten sie, was man mit einem oder mehreren Hula-Hoop-Reifen gleichzeitig machen kann. Damit begeisterten sie das Publikum.

Was sie alles einstudiert und geprobt hatten, präsentierte die Gruppe aus Meersburg in der Aula des Klettgau-Gymnasiums in Tiengen. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Gekonnt balancierte und hüpfte die nächste Gruppe, die Merolinos aus Meersburg, auf großen Bällen und von Ball zu Ball und jonglierte mit Tüchern. Auch diese Gruppe ein voller Erfolg.

„Da bleibt euch die Spucke weg“, präsentierte Riedel die Einradgruppe aus Heudorf, und er sollte recht behalten. Die waghalsigen Kunststücke auf den Einrädern beeindruckten die Zuschauer sichtlich.

Der Workshop Der Jugendzirkus Zebrasco aus Tiengen unter der Leitung von Ruben König hatte in den Osterferien zu einem Workshop in das Klettgau-Gymnasium Tiengen eingeladen. Gruppen aus dem Hegau, dem Klettgau und dem Bodenseekreis hatten gemeinsam trainiert. Rund zehn junge Artisten des Zirkus Zebrasco wirkten mit, rund 40 weitere sind vom Circus Casanietto aus Engen, von der Einradgruppe Heudorf, den Friwös aus Singen und den Humboldinos aus Konstanz zu Gast. Alle 50 Jugendlichen übernachteten in Klassenzimmern, verpflegt wurden sie von Eltern der Mitglieder des Zirkus Zebrasco.

Ausgefeiltes Bodenturnen und ausgefallene Stuhlakrobatik präsentierte dann wieder der Zirkus Zebrasco. Hoch hinaus hangelten sich bei einer Darbietung, die erst am Showtag entstanden war, zu den Noten von „Fluch der Karibik“-Artistinnen aus verschiedenen Zirkusgruppen. Auch sie sorgten für reichlich Applaus und Staunen beim Publikum.

Kunststücke auf dem Einrad präsentierte die Gruppe aus Heudorf. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Mit einem Kartentrick und einem Trick mit dem Zauberwürfel überraschte dann die amtierende deutsche Vizemeisterin im Zaubern. Was man alles mit einem Diabolo machen kann, zeigte dann ein Trio aus dem Zirkus Zebrasco und den Humboldinos, einem Schulzirkus aus Konstanz.

Eine Tanzdarbietung mit Leuchtkugeln und Leuchtkegeln hatten die Casaniettos aus Engen vorbereitet, die damit optisch ein echter Hingucker waren. Als Zugabe präsentierte Isabel vom Zirkus Peperoni aus Heidelberg imposante Kunststücke am Tuch.

Stuhlakrobatik zeigte der Zirkus Zebrasco aus Tiengen. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Atemberaubende Kunststücke am Tuch präsentierte diese Artistin. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Sahnehäubchen der abwechslungsreichen und außergewöhnlichen Veranstaltung war dann eine Feuershow im Hof des Gymnasiums. Jonglieren mit Fackeln und Feuerkugeln und brennende Hula-Hoop-Reifen brachten nicht nur Kinderaugen zum Glänzen.