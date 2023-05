„Das Wandern ist des Müllers Lust“ heißt es in einem alten Volkslied. Und jetzt soll die Lust am Wandern für die Bürger und Besucher der Doppelstadt Waldshut-Tiengen neu befeuert werden. Die Projektgruppe „Wandertouren“, bestehend aus Vertretern des Gemeinderats, des Schwarzwaldvereins und der Tourist-Information schuf seit 2020 ein Wanderkonzept mit vier Rundwanderungen auf dem Stadtgebiet. Durch „Stadt.Wald.Fluss“, so der städtische Werbeslogan, führen die vier neu ausgewiesenen Wanderwege mit einer Gesamtlänge von 76 Kilometern.

Oberbürgermeister Philip Frank präsentierte nun jüngst bei einem Pressetermin das vom Naturpark Südschwarzwald geförderte Wanderprojekt und lobte den Einsatz des Tourismus- und des Baubetriebshof-Teams, sowie das ehrenamtliche Engagement der beiden Wegewarte des Schwarzwaldvereins Gerhard Pfeffer und Hermann Schramm. Beide erhielten vom Oberbürgermeister eine Anerkennung in Form eines Geschenkkorbs. Frank sagte, dass die Erschließung der Erlebnisräume der Stadt einer der Bausteine für die Stadtentwicklung sei.

Stefanie Stelter von der Tourist-Information stellte das Wanderangebot vor, das durch die beiden Stadt- und die zehn Ortsteile führt. Demnach wurden die vier neuen Wanderwege mit den Titeln „Doppelpack“, „Fernblicken“, „Entschleunigen“ und „Durchatmen“ mit eigener Beschilderung, neun Wandertafeln und einer eigens dafür gestalteten Wanderbroschüre ausgestattet. Das Projektvolumen lag bei ungefähr 24.000 Euro, wobei rund 10.200 Euro über die Naturparkförderung kofinanziert wurden, erklärte Stefanie Stelter. Die vier „Stadt.Wald.Fluss.-Wanderungen“ sind sowohl in einem separaten Prospekt als auch im Tourenportal über die Tourismuskooperation „FerienWelt Südschwarzwald“ online aufgeführt.

In der kleinformatigen Wanderbroschüre mit ihren zehn Seiten sind die wichtigsten Eckdaten zu den Rundwanderwegen aufgeführt, mit einer Erläuterung und mit einer Karte. Die Broschüre lässt das Wanderherz mit folgendem Eingangstext höherschlagen: „Rund um Waldshut-Tiengen gibt es eine Vielzahl von Wegen, die vorbei an Flüssen, Wasserfällen, Wiesen, Felsen, Schluchten, Gasthöfen und Aussichtspunkten führen.“ Über einen QR-Code können die Wanderer auf den Online-Beitrag mit weiteren Informationen zugreifen. Jetzt heißt es für den Wanderer nur noch, den Rucksack packen, die Stiefel schnüren und auf den vier Rundwanderwegen die Doppelstadt Waldshut-Tiengen neu erleben und genießen.