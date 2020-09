von SK

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagmorgen gegen 3.10 Uhr in der Eisenbahnstraße in Waldshut am östlichen Ortseingang. Nach Polizeiangaben fuhr ein 42 Jahre alter Mann mit seinem Porsche Cayenne in Richtung Bahnhof. Auf Höhe des Rheinschlosses kam er nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf einen am linken Fahrbahnrand parkenden Nissan. Durch den heftigen Aufprall überschlug sich der Porsche, durchbrach das Geländer und kam unterhalb der Böschung in einem Gartengrundstück auf dem Dach zum Liegen. Der Nissan wurde nach Polizeiangaben komplett zerstört und ebenfalls in den Garten geschleudert. Neben dem Geländer im Unfallbereich wurde auch ein Plakatgerüst umgerissen und demoliert.

Zwei Schwerverletzte forderte dieser Unfall: Ein Porsche durchbrach beim Waldshuter Rheinschloss ein Geländer, riss ein Plakatgerüst um und blieb in einem Gartengelände liegen. | Bild: Gerard, Roland

Der 42-jährige Fahrer des Porsche und sein 34-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und vom DRK ins Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungshelikopter ins Kantonsspital nach Aarau geflogen. Am Porsche entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro, am Nissan 15.000 Euro.