Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag, 22. November, in vier Waldshuter Schulen eingebrochen. Wie Polizeisprecher Mathias Albicker auf Nachfrage bestätigt, handelt es sich dabei um die Kaufmännische Schule, die Realschule, die Waldtorschule und die Gewerbeschule.

Der erste Einbruch

Bereits am Montagabend, kurz nach 23.30 Uhr, sei an der Realschule an der Friedrichstraße der Einbruchsalarm ausgelöst worden. Angerückte Polizeistreifen fanden vor Ort offene Türen und Aufbruchspuren an einer noch verschlossenen Türe. Personen befanden sich laut Polizeimeldung nicht in der Schule, zudem sei auch nichts gestohlen worden.

Der zweite und dritte Einbruch

Am Dienstag wurden laut Polizei zwei weitere Einbrüche in die Kaufmännischen Schule und in die Gewerbeschule an der Friedrichstraße gemeldet. Ein Hausmeisterkiosk, die Sekretariate und auch andere Räume wurden auf der Suche nach Bargeld aufgebrochen.

Dabei sei den Einbrechern ein dreistelliger Bargeldbetrag in die Hände gefallen. Der entstandene Sachschaden liegt laut Albicker aber deutlich höher.

Der vierte Einbruch

Zudem drangen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in die Waldtorschule in der Waldtorstraße ein. Wie Matthias Albicker weiter berichtet, seien die Unbekannten allerdings nur bis zur Cafeteria und könnten bei der weiteren Tatausführung gestört worden sein.

Die Spuren werden jetzt laut Polizeisprecher ausgewertet. „Es kommt immer mal wieder vor, dass es kleine Tatserien gibt. Wir stehen aber noch am Anfang der Ermittlungen“, so Albicker.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/831 60, sucht Zeugen, die Hinweise auf die Einbrüche geben können.