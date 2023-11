Werner Steiert ist seit 50 Jahren Mitglied beim Krenkinger Sportverein. Vorsitzender Wolfgang Häusler hat ihn während der Hauptversammlung aufgrund seiner langjährigen Vereinstreue zum Ehrenmitglied ernannt. Fünf weitere Mitglieder erhielten Auszeichnungen für 40 Jahre Mitgliedschaft: Martin Boos, Sigfried Rufle, Frank Kaiser, Lukas Hug, Jörg Walde und Lothar Knöpfle.

Schriftführer Yannik Boll blickte auf das abgelaufene Vereinsjahr auf und abseits des Sportplatzes zurück. Der Sportverein organisierte den traditionellen Bunten Abend an Fasnacht in Krenkingen. Im Vereinsheim wurden neue Hängeschränke über der Küchenzeile und ein Darts-Board von Christof Baschnagel eingebaut. Im Juni stand im Vereinsheim in Detzeln am Sportgelände das Hochwasser im Vereinsheim. Bis spät in die Nacht wurde das Gebäude wieder gereinigt. Der SV Krenkingen lud im Herbst 2022 alle Helfer des Vereinsheim-Neubaus in die Rothaus-Brauerei ein. Kassierer Manuel Nägele sagte, dass der Verein ein Darlehen derzeit in Höhe von 40.000 Euro an die Stadt Waldshut-Tiengen zurückbezahlt. Dies habe ein Loch in die Vereinskasse gerissen, das es wieder auszugleichen gelte. Den sportlichen Rückblick der ersten Mannschaft gab Co-Vorsitzender Florian Maier für Ex-Trainer Georg Isele. In der Bezirksliga Hochrhein erreichte die SG Mettingen/Krenkingen in der zurückliegenden Saison den dritten Tabellenplatz. In dieser Saison gibt es mit Philip Brandl, Tobias Schneider und Moritz Meister ein neues Trainerteam für die erste Mannschaft. Stefen Klajus freute sich über vier Neuzugänge in der zweiten Mannschaft. Mehr Teilnehmer am Training wünscht sich dagegen Marco Prothmann bei der AH-Mannschaft. Jugendleiter Nick Hoch bedauerte, dass trotz Spielgemeinschaft mit dem FC Schlüchttal die A-Jugend aus dem Spielbetrieb zurückgezogen werden musste.

Der SV Krenkingen will eine neue Fluchtlichtanlage und hat bei der Stadt einen Antrag gestellt. Bürgermeisterstellvertreter Harald Württemberger erklärte, dass Haushaltsberatungen für 2024 noch nicht abgeschlossen seien. Patrick Klotz ist nach den Wahlen neuer Beisitzer und rückt für Manuel Boll nach. Dieser ist nun stellvertretender Vorsitzender, nachdem sich Fabian Kromer nicht mehr zur Verfügung stellte.