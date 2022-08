Als Erstes fällt im Treppenhaus des Kornhauses auf: Die Holzstufen knarzen nicht mehr. „Sie wurden erneuert“, erklärt Kulturamtsleiterin Kerstin Simon. Seit Dezember 2018 läuft die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes an der Waldshuter Bismarckstraße. Inzwischen befindet sich auch die Sanierung der Stadtbibliothek in der Schlussphase. Kerstin Simon und Oberbürgermeister Philipp Frank zeigen den aktuellen Stand der Bauarbeiten.

Neuer Eingang auf der Rückseite

Bis zur Schließung der Stadtbibliothek Mitte April 2021 betraten Kunden die Einrichtung über den südlichen Seiteneingang des Kornhauses. „Künftig wird dies nur der Notausgang sein“, berichtet Simon während des Rundgangs. Der neue Haupteingang befindet sich an der Rückseite des Gebäudes. Dort steht bereits mehr oder weniger fertig die Außentreppe mit Lift, der einen barrierefreien Zugang zu allen Stockwerken ermöglicht. Ein zehn Meter hoher Schriftzug „Kornhaus“ prangt an der Fassade aus Sichtbeton.

Zehn Meter hoch ist der Schriftzug, der auf dem Anbau des Kornhauses mit Treppenhaus und Außenlift prangt. | Bild: Juliane Schlichter

Eigentlich sollte die Stadtbibliothek bereits längst wieder geöffnet sein. „Wegen Corona haben die Bauarbeiten mit einem Jahr Verspätung begonnen“, erklärt die Kulturamtsleiterin. OB Philipp Frank ergänzt: „Zu Beginn der Pandemie haben wir verschiebbare Projekte wegen der unsicheren Haushaltsanlage hintenangestellt.“ Später, als die Arbeiten dann im Gang waren, hätten coronabedingter Personalmangel bei den beteiligten Unternehmen sowie Lieferengpässe beim Material für weitere Verzögerungen gesorgt.

Eröffnungswochenende am 26. und 27. November

Nun steht der voraussichtliche Eröffnungstermin fest: Am Wochenende, 26. und 27. November, wird der Abschluss der Umbauarbeiten in der Stadtbibliothek gefeiert. Am Samstag sei ein Festakt für geladene Gäste geplant, am Sonntag ein Tag der offenen Tür für die Bevölkerung. „Dafür haben wir kleine Überraschungen vorbereitet“, sagt Kerstin Simon über die öffentliche Veranstaltung.

Waldshut-Tiengen Bevor die Bücher den Weg zurück ins Kornhaus finden, bitte abstauben Das könnte Sie auch interessieren

Dass der Termin noch einmal verschoben werden könnte, glaubt die Kulturamtsleiterin nicht. „Im Augenblick gibt es keine Verzögerungen“, betont sie. Stabil geblieben sind dem Oberbürgermeister zufolge die Kosten. 4,7 Millionen Euro kostet die Sanierung des Kornhauses als Gesamtmaßnahme. Rund 54 Prozent werden über verschiedene Zuschüsse gefördert.

Die einzelnen Bereiche der neuen Stadtbibliothek Waldshut Erstes Stockwerk Der Haupteingang der Stadtbibliothek wird über die Außentreppe auf der Rückseite des Kornhauses erreichbar sein. Hier steht auch ein Außenlift zur Verfügung. Im ersten Stock der Bücherei befindet sich laut Kulturamtsleiterin Kerstin Simon der kommunikative Bereich. Hier sind der Eingang mit Garderobe und Infotheke sowie die Kinder- und Jugendliteratur untergebracht. „Es gibt eine Chillkoje für Jugendliche“, kündigt sie an. Zweites Stockwerk In der zweiten Etage befindet sich laut Kerstin Simon der ruhige Bereich. Hier sind die Belletristik und Sachbücher untergebracht, es gibt eine Krimilounge, eine Caféecke mit aktuellen Zeitschriften und Zeitungen, eine Hörbuchstation, ein Büro fürs Personal und einen Arbeitsbereich. „Ich kann mir gut vorstellen, dass Schüler hier ihre Hausaufgaben machen“, sagt Oberbürgermeister Philipp Frank. Der Raum mit Sachbüchern soll bei Bedarf zusätzlich als Veranstaltungsort für Kindertheater, Lesungen, Vorträge und Diskussionsrunden dienen.

Bis zur Eröffnung Ende November wird in der Stadtbibliothek weiter fleißig gewerkelt. „Es sind noch ein paar Handgriffe zu tun“, sagt Kerstin Simon. So fehlt noch die Innentreppe, die die beiden Stockwerke der Bücherei miteinander verbindet. Zudem werde die EDV in Gang gebracht, und Schreinerarbeiten stehen noch aus. Simon: „Es müssen noch viele Regale an die Wände.“

Waldshut-Tiengen Seltene Einblicke: Kommen Sie mit auf einen Rundgang über die Kornhaus-Baustelle Das könnte Sie auch interessieren

Technik ermöglicht flexible Ausleihe

Die Technik spielt in der Stadtbibliothek eine größere Rolle als bisher. Das sogenannte Flexi-Bib-Konzept ermöglicht es erwachsenen Kunden mit einem Mitgliedsausweis, auch außerhalb der personalbesetzten Öffnungszeiten Bücher zu leihen und zurückzugeben. Angedacht ist, dass die Einrichtung zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr abends besucht werden kann. Vom bisher kommunizierten Begriff „Open Library“ habe die Verwaltung inzwischen Abstand genommen.

In der Farbe Petrol präsentiert sich der neue Eingangsbereich mit Infotheke der Stadtbibliothek Waldshut. | Bild: Juliane Schlichter

In der Vergangenheit hatte der Gemeinderat laut Frank und Simon den Wunsch geäußert, die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek zu verlängern, ohne das Personal aufzustocken. „Die einzige Möglichkeit dazu bietet die Flexi-Bib. Ich finde das Angebot großartig“, schwärmt Kerstin Simon und nennt ein paar der neuen Funktionen.

Intelligentes Regal

So können Mitglieder beispielsweise an einem Wandpult im Eingangsbereich der Bibliothek künftig bis zu zehn Bücher auf einmal selbst scannen und verbuchen. Direkt daneben hängt das sogenannte intelligente Rückgaberegal. „Das Regal erkennt, welches Buch gekommen ist und bucht es zurück“ erklärt die Kulturamtsleiterin. „Die Digitalisierung der Stadt zieht sich bis in die Modernisierung der Bücherei hinein“, merkt Philipp Frank an.

Kerstin Simon demonstriert, wie künftig ein Stapel mit bis zu zehn Büchern auf einmal gescannt und verbucht wird. | Bild: Juliane Schlichter

Obwohl sich die Fläche der Stadtbibliothek Waldshut durch die Erweiterung auf zwei Etagen ungefähr verdoppelt, wird es dort künftig weniger Medien geben. „Der Bestand wurde ausgedünnt“, berichtet OB Frank. Bücher, die nur selten ausgeliehen werden, wird es nicht mehr geben. Aufgestockt hat die Einrichtung laut Kerstin Simon hingegen im Kinder- und Jugendbuchbereich.

Beim Rundgang durch die Räume fällt auf, dass die Regale nicht mehr im Raum stehen, sondern an den Wänden hängen. „Wir schaffen Raum für Menschen und schaffen Aufenthaltsqualität“, erklärt Kerstin Simon und fügt hinzu: „Wir hoffen, dass die Besucher diese Räume als öffentliches Wohnzimmer wahrnehmen und gerne nutzen.“