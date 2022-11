Leseratten können aufatmen: Ab Sonntag, 27. November, stillt die Stadtbibliothek Waldshut wieder den Hunger nach Lesestoff. Dann öffnet die Einrichtung im Kornhaus nach eineinhalb Jahren Schließung von 11 bis 17 Uhr mit einem Tag der offenen Tür.

Auch Neumitglieder heißt das städtische Kulturamt in der sanierten und erweiterten Einrichtung willkommen. Für alljene, die noch keinen Bibliotheksausweis besitzen, haben wir die wichtigsten Informationen zusammengestellt.

1. Wo erhält man einen Bibliotheksausweis?

Den Mitgliedsausweis im Scheckkartenformat gibt es sowohl in der Stadtbibliothek Waldshut als auch in der Stadtbibliothek Tiengen. „Der Bibliotheksausweis wird künftig so wichtig wie die Bankkarte“, sagte Kulturamtsleiterin Kerstin Simon im Oktober bei einem Pressetermin scherzhaft.

Die Einrichtung in Waldshut befindet sich im Kornhaus (Bismarckstraße 12). In Tiengen ist die Bibliothek im sogenannten City-Haus an der Hauptstraße 16 untergebracht. Der Zugang liegt auf der Rückseite des Hauses – an der Straße Sulzerring.

2. Was kostet ein Bibliotheksausweis?

Für die Benutzung der städtischen Bibliotheken wird eine jährliche Gebühr in Höhe von 24 Euro erhoben, wie das Kulturamt auf Nachfrage mitteilt. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ist der Ausweis kostenlos.

Die Kosten für die Mitgliedschaft werden über das Sepa-Lastschriftverfahren bezahlt. Wer einen Bibliotheksausweis besitzt, kann damit Medien in beiden Stadtbibliotheken – sowohl in Waldshut als auch in Tiengen – ausleihen.

Waldshut-Tiengen Teurer als geplant: Kornhaus-Sanierung erreicht Fünf-Millionen-Euro-Marke Das könnte Sie auch interessieren

3. Welche Leistungen bietet ein Bibliotheksausweis?

In den Stadtbibliotheken der Doppelstadt können Mitglieder ganz klassisch Bücher und Hörbücher ausleihen. Der Ausweis bietet aber noch mehr: So können beispielsweise Spiele aus der Brettspielothek im Waldshuter Kornhaus ausgeliehen werden.

Wer Bücher und Hörbücher lieber digital lesen und hören möchte, wird beim Bibliotheksverbund Onleihe Dreiländereck fündig: Dort können zeitlich befristet auch aktuelle Zeitungen und Magazine auf Geräte wie E-Book-Reader und Tablets geladen werden.

Der Mitgliedsausweis beinhaltet laut Auskunft des Kulturamts zudem einen Zugang zu verschiedenen Brockhaus-Enzyklopädien. Darüber hinaus können Kunden den Streamingdienst Filmfriends nutzen. Auf der digitalen Plattform stehen kostenlose Spielfilme, Serien, Dokumentationen und Kinderfilme zur Verfügung.

So sieht es in der neuen Stadtbibliothek Waldshut aus. | Bild: Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen

4. Wann sind die Stadtbibliotheken geöffnet?

Die Stadtbibliothek Waldshut ist dienstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr, donnerstags von 10 bis 14 Uhr sowie jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Stadtbibliothek Tiengen öffnet immer dienstags von 9 bis 13 Uhr sowie mittwochs und donnerstags jeweils von 15 bis 18 Uhr. Zudem ist sie jeden dritten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Stadtbibliothek im Waldshuter Kornhaus wird nach einer Kennenlernphase ab Januar 2023 im sogenannten FlexiBib-Betrieb geführt: Mit ihrem Ausweis erhalten Bibliotheksmitglieder auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten Zugang.