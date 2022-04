Seitdem die Russen einmarschiert sind, sind vielerorts Flaggen der Ukraine zu sehen. Da stellt sich die Frage, woher sie so schnell haben organisiert werden können. Generell: Fahnen sind bei Kundgebungen, Anlässen und Festen im Stadtgebiet immer wieder zu sehen. Wo sind sie gelagert, welche Länder sind vorrätig, wie viele Flaggen hat die Stadt selbst? Der SÜDKURIER hat bei der Stadt nachgefragt.

133 Flaggen, 25 Nationen

Die Zahlen sind erstaunlich: 133 Flaggen – der Fundus der Stadt Waldshut-Tiengen ist groß. 25 Nationen sind vertreten, Flaggen aus verschiedenen Regionen, natürlich auch die städtischen Flaggen und nicht zuletzt die Europaflagge.´Von den meisten Ländern hat die Stadt nur ein Exemplar, von denen, die oft gebraucht werden gleich ein Dutzend oder mehrere Flaggen. Ein Exot: Tibet.

Diese Flaggen hat die Stadt Die Stadt Waldshut-Tiengen hat 133 Flaggen im Fundus, die in den Rathäusern oder im Baubetriebshof gelagert sind. Diese Flaggen hat die Stadt: Waldshut (16 Mal), Tiengen (15), Baden-Württemberg, Waldshut-Tiengen und England (je 12), Frankreich (11), Deutschland (10), Schweiz (8), Baden (6), Europa (5), USA (3), Österreich und Italien (je 2), und jeweils ein Exemplar von Tibet, der Niederlande, Spanien, Belgien, Kroatien, Südtirol, Dänemark, Rumänien, Polen, Tschechische Republik, Griechenland, Ungarn, Portugal, Schweden, Türkei, Finnland, Liechtenstein, Slowakei und Lettland.

So wundert es kaum, dass 16 Flaggen von Waldshut, 15 von Tiengen und zwölf von der Doppelstadt vorrätig sind, ebenso viel von Baden-Württemberg und England. Danach erst folgen Frankreich (11), Deutschland (10) und der Schweiz (8).

In den Rathäusern und im Baubetriebshof

„Häufig gebrauchte Flaggen wie Deutschland, Baden-Württemberg und die Stadtfahne haben wir in den Rathäusern in Waldshut und Tiengen gelagert“, schreibt die Stadtverwaltung. Auch Frankreich, Großbritannien, die für Partnerschaftsanlässe gehisst werden, die Schweiz und die tibetische Flagge. Die übrigen Flaggen, die hauptsächlich für die Heimatfeste gebraucht würden, seien im Baubetriebshof gelagert. Fein säuberlich eingerollt und in Schränken verstaut.

Es gibt einen extra Schrank mit städtischen Flaggen, beispielsweise für die Waldshuter Chilbi oder den Tiengener Schwyzertag. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Schwyzertag und Chilbi

Die Heimatfeste Schwyzertag und Chilbi sind feste Bestandteile im Jahresgeschehen in der Stadt. Jähren sich die beiden Ereignisse, wehen neben der Stadtfahne, auch die von Waldshut (blau, weiß, rot) und Tiengen (Sulzerspitzen), die Flaggen der Partnerstädte, der Schweiz und je nach dem die Flaggen der Gastländer im Wind.

Tibet-Flagge weht einmal im Jahr

Kaum überraschend ist, dass die Flaggen der Schweiz, Waldshut-Tiengen, Tiengen, Waldshut und Europa laut Angaben der Stadt am häufigsten zu sehen sind. Nur einmal jährlich, am 10. März, hisst die Stadt die Tibet-Flagge. „Zum Jahrestag der völkerrechtswidrigen Annektierung, als Zeichen der Solidarität für das tibetanische Volk“, erklärt die Stadt. Sie weht an den Rathäusern in Waldshut und Tiengen.

Bruno Dörflinger, stellvertretender Baubetriebshofleiter, zeigt die Fahnenstangen, die beim Baubetriebshof eingelagert sind. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Die meisten Flaggen, die nur einmal auf Lager sind, seien für das Public Viewing in der Kaiserstraße bei Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und in der Schweiz angeschafft. Die Stadt schreibt: „Seither wurden diese eher selten gebraucht.“

Stadtfarben identisch mit den ukrainischen

Und wie ist die Stadt so schnell an die ukrainische Flagge gekommen? Mit einem Augenzwinkern schreibt sie: „Weil die Waldshut-Tiengener Flagge mit der ukrainischen nahezu identisch ist, war das für uns überhaupt kein Problem.“ Tatsächlich: Stadt Waldshut-Tiengen und die Ukraine haben dieselben Farben – blau und gelb.

Derzeit hängt am Rathaus in Waldshut die ukrainische Flagge. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Größe und Preise von Flaggen Je nach Größe und Nation liegt der Stückpreis einer Flagge laut Information der Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen zwischen 80 und 140 Euro. Die meisten Flaggen sind 4 Meter lang und 1,50 Meter breit. Sie bestehen zumeist aus licht- und wetterbeständigem Polyester.

Verschiedene Firmen hätten sich auf Flaggen spezialisiert. Unter anderem die Karlsruher Fahnenfabrik (inzwischen Fahnen-Kreisel GmbH). Die Stadt beziehe ihre Flaggen seit einiger Zeit hauptsächlich von einer in Freiburg ansässigen Firma. Aktuelle habe die Stadt keinen Bedarf, weitere Flaggen anzuschaffen.