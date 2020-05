1734 Kinos sind derzeit bundesweit wegen der Corona-Krise geschlossen. Während Hessen als erstes Bundesland die Lichtspielhäuser am 15. Mai wieder für Besucher öffnen will sowie Sachsen und Schleswig-Holstein drei Tage später nachziehen, gibt es für Baden-Württemberg noch kein Datum, wann Kinos ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen.

Für alle Cineasten, die in der Corona-bedingten Zwangspause auf die Streaming-Dienste am heimischen Fernseher ausweichen müssen, bietet der VfB Waldshut mit seinem Autokino auf dem Waldshuter Chilbiplatz in diesen Tagen eine willkommene Abwechslung zum Pantoffelkino.

Wie es sich für einen Fußballverein gehört, hatte der VfB mit dem Film „Das Wunder von Bern“ über den deutschen WM-Sieg von 1954 auch einen Fußballfilm im Programm. Ob der deutsche Spielfilm „Comedian Harmonists“ über die gleichnamige Gesangsgruppe aus den 1920ern im Autokino über die Leinwand geflimmert wäre, hätte der Verein Liederkranz Waldshut die Veranstaltung organisiert, ist reine Spekulation.

Unstrittig ist hingegen, dass das Autokino Parallelen zum herkömmlichen Kinobesuch aufweist. Bei beiden sitzen die Zuschauer im Dunkeln und rascheln mit Chips- oder Popcorntüten, was im Autokino aber höchstens die Begleitperson stören dürfte.

Der Mond scheint beim Autokino über dem Chilbiplatz. | Bild: Juliane Schlichter

Während man sich im Lichtspieltheater über den Kopf des hochgewachsenen Vordermanns ärgert, sind es im Autokino das Dach und die Antenne des Wagens in der Reihe davor, die in das eigene Sichtfeld ragen können.

Welches Phänomen in geschlossenen Kinosälen hingegen in der Regel nicht auftaucht, ist der Vollmond, der in der vergangenen Woche aufgrund seiner Größe und Strahlkraft als sogenannter Supermond den ein oder anderen Besucher des Autokinos blendete.

Doch zum Glück gibt es im Auto die Sonnenblende, die kurzerhand heruntergeklappt und zur Mondblende umfunktioniert wurde und auf diese Weise weiteres Filmvergnügen ermöglichte.