von SK

Das Autokino, das der VfB Waldshut mit LED-Großleinwand auf dem Chilbiplatz in Waldshut anbietet, wird von Mittwoch, 13. Mai, bis Sonntag, 17. Mai, verlängert. Am Mittwoch ist ab 20.30 Uhr der Film „Pretty Woman“ zu sehen, am Donnerstag ab 20.30 Uhr „Le Mans 66“. Am Freitag geht es bereits um 17 Uhr los mit „Free Solo“, ab 20.30 Uhr läuft der Streifen „Nur noch 60 Sekunden“.

Eine Besonderheit gibt es am Samstag für alle Fußballfans, denn dann wird ab 15.30 Uhr das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen den SC Freiburg auf der großen Leinwand übertragen. Zuvor läuft ab 13.30 Uhr „Maleficent 2“ und ab 20.30 Uhr „Avengers Age of Ultron„. Am Sonntag gibt es zum Abschluss drei Filme. Um 13.30 Uhr beginnt „Vaiana“, um 17 Uhr „Real Steel“ und um 20.30 Uhr „Lommbock“.

Weitere Informationen zur Personenzahl in den Autos sowie zur Buchung der Karten und Snackpakete gibt es im Internet (www.vfb-waldshut.de). Wer mit der Buchung nicht zurechtkommt, kann auch vor Ort vor der Vorführung buchen. Einlass für die Fahrzeuge ist eine Stunde vor Filmbeginn.