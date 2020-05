von Ursula Freudig

Parkende Autos sind gewohnter Anblick auf dem Waldshuter Chilbiplatz. Parkende Autos, in denen zwei Stunden lang und länger freiwillig Menschen sitzen und gebannt durch die Windschutzscheibe schauen, sind ein Novum. Am Samstag ging es los mit dem Autokino des VfB Waldshut, das in „kinofreien“ Corona-Zeiten eine Alternative bietet. Jeweils drei Filme wurden am Samstag und Sonntag gezeigt.

Filmab: Blick auf den Waldshuter Chilbiplatz am Samstagabend: Beim Autokino des VfB Waldshut blicken die Zuschauer auf eine 45 QM-LED-Wand.

Insgesamt rund 340 Autos standen nach Aussage des VfB-Vorsitzenden Klaus Fricker an beiden Tagen auf dem Chilbiplatz. Der VfB ist zufrieden wie das Autokino angelaufen ist, hofft aber, dass in den kommenden Tagen noch mehr Zuschauer kommen. Bis 12. Mai läuft das Autokino noch. 200 Autos pro Vorstellung sind möglich. Maximal zwei Erwachsene oder Eltern mit Kindern dürfen in einem Auto sitzen.

Diese Filme werden noch gezeigt Dienstag, 5. Mai „Aristocats“ (17.30 Uhr“, „Ziemlich beste Freunde“ (20.30 Uhr) Mittwoch, 6. Mai „Die Eisköngin 2“ (17.30 Uhr“, „Parasite“ (20.30 Uhr) Donnerstag, 7. Mai „König der Löwen“ (17.30 Uhr), „Das Perfekte Geheimnis“ (20.30 Uhr) Freitag, 8. Mai „Cars“ (13.30 Uhr), „Ziemlich beste Freunde“ (17 Uhr) und „A Star is born“ (20 Uhr) Samstag, 9. Mai „Susi und Strolch“ (13.30 Uhr), „Das Wunder von Bern“ (17 Uhr), „Bohemian Rhapsody“ (20.30 Uhr). Sonntag, 9. Mai „Die Eisköngin 2“ (13.30 Uhr), „König der Löwen“ (17 Uhr), „Lindenberg – Mach dein Ding“ (20.30 Uhr). Montag, 10. Mai „Bernhard und Bianca die Mäusepolizei“ (17.30 Uhr), „Das perfekte Geheimnis“ (20.30 Uhr) Dienstag, 11. Mai „König der Löwen“ (17.30 Uhr“, „Der ganz große Traum“ (20.30 Uhr)

Der Ton kommt übers Autoradio. Die Zuschauer blicken auf eine moderne LED-Wand. Komfortable 45 Quadratmeter ist sie groß und von der HVT (Hochrhein Veranstaltungstechnik) aufgestellt worden. Sie ist als Outdoor-Wand konzipiert, so dass ihr auch das schlechteste Wetter nichts anhaben kann.

„Schaltzentrale“ des Autokinos: HVT-Mitarbeiter Samuel Andreas Link in dem Blechcontainer hinter der Bühne mit der LED-Wand.

Informationen, Programm und Tickets unter (www.autokino-waldshut.de). Tickets werden nur online verkauft, wer Probleme damit hat, kann aber auch erst auf dem Chilbiplatz mit Unterstützung von VfB-Mitgliedern buchen. Eine Snack-Tüte unter anderem mit Popcorn, kann mitgebucht werden.

Als Parkplatz gesperrt Der Chilbiplatz wird an Tagen mit Autokino als Parkplatz von Montag bis Donnerstag von 16 bis 23 Uhr und Freitag bis Sonntag von 12.30 bis 23 Uhr gesperrt. Ausweichmöglichkeiten stehen für die Dauer der Sperrungen auf dem „unteren“ Chilbiplatz zur Verfügung.

Der VfB hofft, mit dem Autokino, den Menschen eine Freude zu machen und die Vereinskasse etwas aufzubessern, die unter den Wegfall von Veranstaltungen im Zuge der Corona-Krise leidet. Klaus Fricker dankt der Stadt für die Unterstützung und den vielen mithelfenden Vereinsmitgliedern. „Wir spielen mit dem Gedanken, noch andere Veranstaltungen auf die LED-Wand zu bringen“, blickt der VfB-Vorsitzende nach vorne.