Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Schnelles Internet: Stadtwerke beginnen mit dem Glasfaserausbau auf dem Aarberg

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen wollen den überwiegenden Bereich des Aarbergs in Waldshut mit Glasfaser ausbauen. Da inzwischen genügend Bewohner Interesse an einem Hausanschluss geäußert haben, sind die Arbeiten am Montag angelaufen.