Nach Beschwerden über schlechte Internet-Verbindungen in Stadtgebieten von Waldshut-Tiengen hat CDU-Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner beim zuständigen Anbieter interveniert. Dieser habe zugesagt, noch in diesem Monat eine Prüfung des Netzes vorzunehmen.

Auf Nachfrage von suedkurier.de erklärte Schreiner, dass sich sein Vorstoß insbesondere auf das Wohngebiet Aarberg und dessen Versorgung durch Vodafone beziehe. Jedoch lägen inzwischen auch aus anderen Kernstadtgebieten Beschwerden vor. Der Politiker: „Deshalb habe ich auch um großzügige Prüfung durch den Internetanbieter gebeten. Die Antwort fiel umso erfreulicher aus. Ich hoffe, dass die zugesagte Prüfung noch im Januar stattfinden wird.“

Die schlechte und instabile Qualität in den betreffenden Wohnvierteln besteht laut Mitteilung von Schreiner schon seit vielen Monaten. Da die Beschwerden nicht nachgelassen hätten, habe er sich in der Angelegenheit auch an Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank gewandt.

Unter Bezug auf die Bedeutung der modernen Kommunikationstechnik aktuell vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erklärte der Bundestagsabgeordnete: „Es ist ärgerlich und vor allem frustrierend, wenn kein Verlass auf eine stabile Internetverbindung besteht. Wir erleben in diesen Zeiten, wie wichtig eine gute Internetverbindung ist. Gerade wenn Arbeit von zu Hause für viele an der Tagesordnung steht und auch Fernunterricht zu bewältigen ist, braucht es eine stabile Internetverbindung.“

In einer Antwort des betroffenen Internetanbieters werde eine umfassende Prüfung des Netzes in Waldshut-Tiengen für den Januar zugesagt, so Schreiner in einer Medienmitteilung. Wenn ein zentrales Problem vorliege, wolle es der Internetanbieter schnellstmöglich lösen, heiße es in der Antwort. Dafür sei der Einsatz von Technikern vor Ort notwendig. Schreiner: „Es wurde mir eine umfassende Prüfung der Internetsituation zugesagt. Da die Gründe in vielen Bereichen liegen können, sind umfassende Untersuchungen notwendig.“ Er hoffe, dass die technischen Voraussetzungen für eine spürbare Verbesserung gegeben seien, damit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern schnell geholfen werde. Der Bundestagsabgeordnete ist für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion auch mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur befasst.