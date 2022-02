Die Gemeinden Dogern, Lauchringen, Eggingen und Küssaberg sollen bald flächendeckend Glasfaser erhalten. Das Unternehmen Stiegeler will hierfür 30 Millionen Euro investieren. Nun sind die Haushalte gefragt.

In den kommenden vier Jahren sollen rund 30 Millionen Euro in den Ausbau des Glasfasernetzes investiert werden. Hiervon profitieren könnten die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinden Dogern, Lauchringen und Eggingen, sowie Küssaberg. In Laufenburg