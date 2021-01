von Susann Duygu-D'Souza

Der Winter hat den Landkreis Waldshut fest im Griff. Nachdem es in den meisten Gemeinden in der Nacht zum Donnerstag noch regnete, setzte vielerorts dann am Morgen der Schneefall ein.

Viele Autofahrer haben aufgrund der Wetterbedingungen auf der B 500 gewendet und sind wieder Richtung Waldshut gefahren. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Bereits am Vormittag sind aufgrund des starken Schneefalls zahlreiche Laster und Autos aus Richtung Waldshut her kommend schon kurz hinter Eschbach auf der B 500 zum Erliegen gekommen.

Video: Susann Duygu-D'Souza

Zwischenzeitlich versperrten mehrere Laster und Autos sogar die Spuren in Richtung Höchenschwand und Häusern. Ein Durchkommen war nur über die Gegenfahrspur möglich.

Die ersten Laster und Autos sind am Donnerstagmorgen aufgrund des starken Schneefalls bereits kurz hinter der Abfahrt Eschbach aus Richtung Waldshut her kommend auf der B 500 liegen geblieben. Bild: Susann Duygu-D‘Souza | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Rutschig war es am Donnerstagvormittag auch auf der B 34 am Ochsenbuckel in Waldshut unterhalb des Landratsamts.

Kurz nach Einsetzen des Schneefalls am Donnerstagvormittag hatten Lastwagenfahrer noch keine Mühen, den Ochsenbuckel unterhalb des Landratsamtes in Waldshut zu passieren. | Bild: Vanessa Amann

Vorsichtshalber hatten umsichtige Lenker von schweren Lastwagen bereits hier Schneeketten aufgezogen, um nicht ins Schlingern zu kommen.

Mit Schneeketten waren Lastwagen auf den Straßen im Landkreis Waldshut deutlich besser und vor allem sicherer unterwegs. | Bild: Vanessa Amann

Auch für Autofahrer galten Um- und Vorsicht am Ochsenbuckel am westlichen Ortsteingang von Waldshut.