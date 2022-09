Waldshut-Tiengen vor 58 Minuten

Raum für 110 Fahrzeuge: Tiengen erhält einen neuen Parkplatz am Bahnhof

Eine neue „Park and Ride“-Anlage am Bahnhof soll 77 Plätze für Autos und 32 für Fahrräder bieten. Die Anlage soll auch dabei helfen, die angespannte Parkplatzsituation in Tiengen zu entschärfen.