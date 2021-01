So nehmen Sie am SÜDKURIER-Wissensforum teil

Das SÜDKURIER-Wissensforum mit Jens Weidner findet statt am Dienstag, 16. Februar, der Vortrag von Claudia Kleinert am Dienstag, 16. März. Beide Online-Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr. Der Zugangscode zu den Live-Streams kostet jeweils 59 Euro, für SÜDKURIER-Abonnenten und Kunden der Sparkasse Hochrhein 39 Euro. Bestellungen sind möglich per Telefon 07531/999 10 48 bei unserer Partneragentur Sprecherhaus, erreichbar von Montag bis Donnerstag von 9 und 16 Uhr sowie freitags von 9 und 14 Uhr. Zudem kann online bestellt werden ( www.suedkurier.de/wissensforum-wt ).