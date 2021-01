Passend zu häufigen Neujahresvorsätzen rund um Bewegung und Ernährung stand das Thema „Vitalität“ im Mittelpunkt des vierten von sechs Vortragsabenden des Waldshuter Wissensforums, das das SÜDKURIER Medienhaus mit der Sparkasse Hochrhein veranstaltet. Per Livestream wusste der Ernährungs-Experte und selbst ernannte Diät-Rebell Patric Heizmann das digitale Publikum mit seinem Vortrag „Meine Gesundheit – mein Kapital!“ zu unterhalten.

Das Wissensforum Zwei weitere Termine des Waldshuter Wissensforums stehen aus. Am 16. Februar berichtet der Kriminologe und Bestsellerautor Jens Weidner zum Thema Optimismus. Am 16. März folgt der Vortrag von Moderatorin Claudia Kleinert mit dem Titel „Unschlagbar positiv – die Charisma-Formel“. Beide Vorträge werden von 19.30 bis 21 Uhr im Internet übertragen. Ein Vortrag kostet 59 Euro, für SÜDKURIER-Abonnenten und Kunden der Sparkasse Hochrhein 39 Euro. Bestellungen sind möglich per Telefon 07531/999 10 48 bei unserer Partneragentur Sprecherhaus (montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr).

Gleich zu Beginn des rund 90-minütigen Vortrags legte der gebürtige Freiburger sein Ziel fest: Es gehe ihm darum, Impulse zu geben, egal an welchem Punkt im Leben man gerade stehe. „Im Prinzip wissen wir alle, wie gesunde Ernährung aussieht. Wir haben kein Wissens-, sondern ein Umsetzungsproblem“, erklärte der Experte, der sich seit seinem 16. Lebensjahr mit dem Thema beschäftigt. Zahlen, Daten und Fakten bleiben nicht hängen, das habe ihm seine mittlerweile fast 30-jährige Erfahrung gezeigt. Daher versucht er es mit Unterhaltung und einer leicht verständlichen Bildersprache.

Er erklärte, wie man sich seinen Körper als Stadt vorstellen kann, bei dem die 70 Billionen Körperzellen die Einwohner repräsentieren, der Darm der Zoll und der Mensch selbst der Bürgermeister sei. „Sind Sie bereit, als Bürgermeister die Verantwortung für 70 Billionen Einwohner zu übernehmen?“, fragte Heizmann in die digitale Runde. Entscheidend für die Stadt, also den gesunden menschlichen Körper, seien 47 lebenswichtige Bausteine: essenzielle Eiweiße, hoch ungesättigte Fette und Vitalstoffe wie Vitamine, Mineralien und Spurenelemente.

Unterhaltsam und bildhaft räumte Heizmann mit Ernährungsmythen rund um Cholesterin, Kohlenhydrate und böse Fette auf. „Viele Menschen haben Angst vor Fett, aber die ist unbegründet. Ich sage, die Angst vor Fett hat uns fett gemacht“, lautete eine seiner Thesen. Doch auch praktische Tipps kamen an diesem Abend nicht zu kurz. Darunter der Tipp, den inneren Schweinehund einmal in der Woche in die Schweinehund-Schule zu schicken. Dieser perfekte Tag mit gesunder Ernährung und mehr Bewegung werde jede Woche wiederholt und dadurch unbewusst zur Gewohnheit. „Mit einer Diät auf einen Schlag alles zu ändern, geht schief. Ein perfekter Tag pro Woche zieht nicht das Fett von den Rippen, aber gibt das Gefühl, dass wir es schaffen und stellt das alte Programm in Frage“, so der Rat des Ernährungsexperten.

Und auch das Thema Sport durfte bei einem Wissensabend zum Thema Vitalität nicht fehlen. Eines der effektivsten Sportprogramme: den Kopf schnell nach links und rechts drehen – und diese Bewegung jedes Mal zu wiederholen, wenn jemand ein Stück Kuchen anbiete, lautete einer der humorvollen Ratschläge. Den passenden Abschluss fand Patric Heizmann mit den Worten: „Bleiben Sie gesund, aber machen Sie etwas dafür.“