Seit 100 Jahren wird im Waldshut-Tiengener Ortsteil Gurtweil Schnaps gebrannt. Am 6. Juni 1923 hat Julius Rüde (späterer Bürgermeister von Gurtweil) erstmals einen „Obstler“, so die frühere Bezeichnung für das Alkoholgetränk, bei der Aufsichtsbehörde angemeldet.

Gleichzeitig hatte sich Julius Rüde dem Verband der Badischen Klein- und Obstbrenner angeschlossen. Das Rezept damals war relativ einfach: traditioneller Brennstoff Holz, reifes Obst für die Gärung, dann Destillation.

Heute ist das Brennerhandwerk viel anspruchsvoller geworden und die Oberbrennerei wird mittlerweile von Anton Wuchner, dem Enkel von Julius Rüde, geführt. Am 17. und 18. Mai feiert die Brennerei ihr 100-jähriges Bestehen.

So wird das 100-Jährige gefeiert „Der Wuchner-Hof brennt“ – diese Schlagworte stehen für ein kleines Gurtweiler Dorffest am Mühlebach. Der Anlass ist das 100-jährige Bestehen der Obstbrennerei Wuchner. Der Männerchor und Brennerei-Inhaber Anton Wuchner laden am 17. und 18. Juni zu einem erlebnisreichen, kulinarischen und geselligen Hoffest ein. Das Festwochenende beginnt am Samstag, 17. Juni, 11 Uhr, auf dem Hofgelände und in der gesperrten Straße „Am Fischersteg“ und endet am Sonntagabend. Im Mittelpunkt des Festgeschehens steht das Schaubrennen, mit dem der Festorganisator Anton Wuchner seine Obstbrennerei präsentieren wird. Aber auf die Festgäste warten noch viele weitere Angebote wie zum Beispiel etliche Marktstände am Sonntag aus der Region sowie vor allem Unterhaltung und eine Festwirtschaft mit dem Männerchor Gurtweil.

Das Brennhandwerk wurde Anton Wuchner quasi in die Wiege gelegt. „Ich habe das Brennen von meinem Großvater Julius Rüde und von meinem Vater Franz Wuchner gelernt“, erzählt Anton Wuchner stolz.

Einst brannte sein Großvater hauptsächlich drei Sorten, inzwischen hat Anton Wuchner mehr als 30 Produkte in seinem Angebot.

Anton Wuchner blickt im Interview in die die Geschichte der Schnapsbrennerei. Was hat sich im Brennerei-Gewerbe in den letzten 100 Jahren alles verändert? Früher wurden in einer kleinen Schnapsbrennerei, die es auf vielen Bauernhöfen gab, mit einfacher Technik zwei bis drei Schnapssorten gebrannt. Heute brenne ich 15 bis 20 verschiedene Spirituosen. Was hat sich technisch geändert? Mein Opa brannte den Schnaps ohne Wasserbad in zwei Brennvorgängen, den Roh- und Feinbrand. Heute ist die technische Steuerung viel aufwendiger, aber das Brennergebnis auch qualitativ deutlich besser. Was hat sich bei den Ansprüchen/Geschmäckern der Kundschaft verändert? Einst hatte der Schnaps zwischen 50 bis 55 Prozent Alkoholgehalt. Heute brenne ich mildere und kreativere Sorten mit etwa 40 Prozent Alkohol. Hat sich etwas bei den Arbeitsabläufen verändert? Früher bis etwa 1960 verwendete man zum Brennen mühsam gesammeltes Baumobst, das für den Verzehr nicht mehr gut geeignet war. Heute wird frisches, mit Schüttelmaschinen geerntetes Obst verwendet. Kirschen und Zwetschgen werden in mühsamer Handarbeit entkernt, um eine höhere Qualität zu erreichen. Welches Obst eignet sich besonders gut? Kern- und Steinobst wird von mir bevorzugt. Aber auch viele andere Früchte und auch Kräuter werden für das Schnapsbrennen verwendet. Wer liefert das Obst und welche Obstsorten werden verarbeitet? Der größte Anteil ernten wir von den etwa 200 eigenen Apfel, Kirschen-, Birnen-, Quitten- und Zwetschgenbäumen. Wie lange dauert es, bis so ein Schnaps fertig ist? Die Arbeit beginnt mit der jährlichen Pflege der Bäume im Winterhalbjahr, gefolgt von der Ernte und dem anschließenden Ansetzen der Maische (Gemisch aus zerdrückten Früchten) und endet mit dem eigentlichen mehrstündigen Brennvorgang. Anschließend muss der Schnaps in Flaschen abgefüllt und etikettiert werden. Also, es steckt viel Arbeit und Zeit in einer edlen Spirituose. Welches ist Ihre persönliche Lieblingssorte? Ganz besonders mag ich einen Kräuterschnaps, vor allem den Blutwurz, ein hochprozentiger Kräuterschnaps, den auch Frauen gerne mögen.

So entstehen die hochprozentigen Getränke

Der Schauplatz für das Brennen auf dem Wuchner-Hof, einst in einem alten Nebengebäude, befindet sich längst in einem modernisierten und mit viel Technik ausgestattetem Brennraum.

Hier dreht sich alles um Hochprozentiges: die Maische, die in großen Fässern lagert, der Brennapparat, die Abfüllanlage und anderes. Es riecht nach der Maische mit ihren Früchten und dem vergorenen Most, nach feuchtem Dampf und nach fein kondensiertem, heißem Alkohol.

120 Liter Maischemost füllt der Brenner Anton Wuchner in die Brennblase ein. Bei etwa 80 Grad löst sich der Alkohol aus der Maische, steigt über ein sogenanntes Geistrohr nach oben, fließt durch den Kühler und dann in den Auffangbehälter.

Anfangs ist es der Vorlauf, der nicht sonderlich gut schmeckt. Dann aber kommt der genießbare Alkohol in den Behälter. Und in dieser Phase verlässt sich der Schnapsbrenner auf seine Sinne und auf seine Erfahrung. „Das ist ein schöner Augenblick und jedes Mal ein großartiges Erlebnis“, sagt Anton Wuchner.

Alles, was heimische Streuobstwiesen hergeben, wird gebrannt

Wuchner brennt alles, was die heimischen Streuobstwiesen an Früchten hergeben. Vom Zwetschgenwasser, über die Kräuterspirituose, den Himbeergeist bis hin zum Blutwurz. Zum Angebot gehören auch diverse Liköre wie Holunder-, Kirsch-, Walnusslikör.

Schnapsbrenner Anton Wuchner (links) mit seinem Sohn Andreas im Verkaufsraum. | Bild: Alfred Scheuble

Besonderheiten sind ein Vogelbeerbrand, eine Steinpilz-Spirituose, „Opas Bärenfang“ oder ein Erdbeerbrand, es gibt aber auch einen Absinth oder den „Wuchner‘s Ginn 22“. Anton Wuchner verkauft aber auch alkoholfreie Obstgetränke aus seiner Mosterei.