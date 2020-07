Waldshut-Tiengen/Lauchringen vor 1 Stunde

Lockerungen bei den Gottesdiensten: Es dürfen ab sofort mehr Besucher in die Kirchen in Waldshut, Tiengen und Lauchringen

Der Mindestabstand in der Kirche wird von zwei auf 1,5 Meter verringert werden. Das heißt, es dürfen künftig mehr Besucher in die Kirche: 85 in Waldshut, 82 in Tiengen und 135 in Lauchringen.