von Susann Duygu-D'Souza

Durch die Corona-Pandemie hat sich vieles im Alltag verändert. Auch Schulen, Schüler, Lehrer und Eltern stehen vor neuen Herausforderungen. Zwar soll der Präsenzunterricht an den Schulen trotz neuer Einschnitte weiter so lange wie möglich aufrecht erhalten bleiben, dennoch haben Schüler und auch Lehrer die Möglichkeit, per Fernunterricht zu lernen beziehungsweise zu unterrichten.

Für einige eine Möglichkeit, sich und Familienangehörige, die beispielsweise zur Risikogruppe gehören, zu schützen. Wir haben mit zwei Müttern aus Waldshut-Tiengen über die Gründe gesprochen, weshalb sie sich für ihr Kind jeweils für den Präsenzunterricht beziehungsweise für den Fernunterricht entschieden haben.

Pro Homeschooling

Hana Przywecki unterrichtet ihren Sohn in Zusammenarbeit mit der Schule und der Klassenlehrerin von zu Hause aus. Sie sieht Vorteile in der freien Zeiteinteilung, einem niedrigem Ansteckungsrisiko sowie einem individualisierten Lernen für ihren Sohn. Allerdings bedeutet das für die dreifache Mutter auch einen wesentlich höheren Zeitaufwand, weil sie ihren Sohn nicht nur fördern, sondern auch motivieren muss.

Ihre ganze Meinung lesen Sie hier:

Zahlen, Daten, Fakten Klassen in Quarantäne 307 Klassen im Land wurden wegen Corona-(Verdachts)-Fällen aus Präsenzbetrieb genommen (Stand: 6. November). Geschlossene Schulen Eine Schule in Baden-Württemberg wurden vorübergehend vollständig geschlossen (Stand 6. November). Schüler in Baden-Württemberg Rund 1,52 Millionen Schüler gab es im Schuljahr 2019/2020 in Baden-Württemberg.

Contra Homeschooling

Susann Straub steht fest hinter dem Präsenzunterricht. Gerade soziale Kontakte zu Gleichaltrigen und Gleichgesinnten in Zeiten, in denen es mittlerweile wieder starke Einschränkungen im Vereinsleben gibt, sieht sie als klare Vorteile für ihr Kind. Ebenso den direkten Kontakt zu den Lehrern. Bei Berufstätigkeit und mehreren Kindern könne sie es sich kaum vorstellen, die Kinder zu Hause so zu unterrichten, wie es ausgebildete Lehrer können.

Ihre ganze Meinung lesen Sie hier:

Die Serie Jedes erste Wochenende im Monat beleuchten zwei externe Experten in einem Pro- und Contra-Text ein für die Region relevantes Thema. In dieser Woche geht es um Homeschooling und Präsenzunterricht. Zwei Mütter berichten, weshalb sie sich für das jeweilige Modell entschieden haben. Haben auch Sie Anregungen zu einem Thema, das die Region interessiert, schreiben Sie uns einfach (susann.duygu@suedkurier.de).

Die weiteren Teile aus der Serie:

