Ein weiteres Bildungsangebot im Landkreis Waldshut soll junge Menschen ermutigen, in der Region zu bleiben und den akuten Fachkräftemangel im Zaun halten. Der duale Studiengang Soziale Arbeit & Management geht im Oktober 2023 in Präsenz an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Waldshut an den Start.

Duales Angebot ist einzigartig in Deutschland

„Den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit und Management bietet die FHM an zahlreichen Standorten in Deutschland an. Dass dieser nun als duales Studium umgesetzt wird, ist einzigartig und findet so nur mit unseren starken Partnern in Waldshut statt“, erklärte Walter Niemeier, Prorektor für Studium und Lehre an der FHM, bei einem Pressetermin im Landratsamt Waldshut.

Fünf soziale Träger bieten sechs zukünftigen Studenten duale Studienplätze an und finanzieren diese zum größten Teil. Außerdem erhalten die Absolventen eine Ausbildungsvergütung. „Das ist ein tolles Angebot für die jungen Menschen in unserer Region: Zum einen können sie vor Ort ihre akademische Ausbildung absolvieren und zum anderen erhalten sie einen großen Teil ihres Studiums von den Trägern und dem Landkreis finanziert“, erklärte Landrat Martin Kistler.

„Für diese Unterstützung bin ich den Trägern sehr dankbar. Die neuen Studienmöglichkeiten werden die Attraktivität des Landkreises, insbesondere auch bei jungen Menschen, steigern“, zeigte sich Kistler optimistisch.

Was versteht man unter Sozialer Arbeit?

Soziale Arbeit ist eine Dienstleistung, die Menschen dabei unterstützt, ihr Leben zu gestalten und die Anforderungen ihres Lebens zu bewältigen. Im Rahmen des Studiums erwerben die Absolventen die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter. Das Anforderungsprofil an pädagogische Fachkräfte verändert sich dabei kontinuierlich.

Das kann man im Kreis Waldshut studieren Bislang bietet die FHM im Landkreis Waldshut die folgenden Bachelorprogramme an: Die dualen Studiengänge Ergotherapie und Physiotherapie werden seit 2019 in Kooperation mit der Akademie für Gesundheitsfachberufe in Bad Säckingen durchgeführt. In Waldshut werden außerdem zwei reine Fernstudiengänge angeboten: Sozialpädagogik & Management sowie Betriebswirtschaftslehre . Der jetzt neu vorgestellte duale Studiengang Soziale Arbeit und Management erweitert das Angebot auf insgesamt fünf Studienprogramme.

„Unser Vorteil liegt darin, dass wir die Beständigkeit im Studium erhalten, indem Studenten intensiv vorbereitet werden. Deswegen wird von Beginn an Praxis ein wichtiger Teil der Ausbildung sein, erklärte Walter Niemeier.

Wie läuft das Studium ab?

Das Bachelorstudium Soziale Arbeit und Management läuft über drei Jahre praxisintegriert – das heißt, die Studenten arbeiten an drei Tagen in der Woche bei den Trägern. Die Theorie des Studiums wird an zwei Tagen pro Woche am neuen Campus der FHM vermittelt. Dieser befindet sich an der Bismarckstraße 15 in Waldshut auf der Rheinhalde zwischen Sparkasse und Gefängnis.

„Fachlich sind wir top aufgestellt. Durch die Träger haben wir zusätzlich die Möglichkeiten, den Studenten Einblicke aus anderen Feldern zu geben“, ergänzte Niemeier.

Als soziale Träger fungieren das Jugendamt des Landkreises Waldshut, die Gemeinnützige Gesellschaft für Familienhilfe mbH, der Verein Christiani, die Kinderheim Alpenblick GmbH und der SKM Landkreis Waldshut (Katholischer Verein für soziale Dienste).

„Dank Ihnen ist es möglich, dass Studierende künftig auch in Waldshut bleiben können. Unsere Region wird dadurch attraktiver für junge Menschen und motiviert sie, künftig dem Landkreis erhalten zu bleiben. Heimatverbundenheit ist in unserer Region stark ausgeprägt. Deswegen glaube ich, dass der zusätzliche Studiengang ein Schritt in die richtige Richtung ist“, erklärte Walter Niemeier.

Ergänzend fügte Ulrich Friedlmeier, Dezernent für Arbeit, Jugend und Soziales im Landratsamt Waldshut, hinzu: „Die Vielfalt ist wichtig. Wir brauchen, junge, engagierte Menschen, die interessiert sind. Insbesondere junge Männer.“