von Ursula Freudig

Ein Corona-Schnelltest und dabei im Auto sitzen bleiben? Ab Montag wird dies aller Voraussicht nach in der Parkgarage des Dehner Gartencenters in Tiengen bis auf weiteres möglich sein. In einem bereits aufgestellten Container werden dort von 9 bis 18 Uhr Corona-Schnelltests durchgeführt. 35 Euro kostet der Test nach derzeitigem Stand. Rund 20 Minuten soll es bis zum Erhalt des Ergebnisses dauern.

Um ganz sicher zu sein, dass es tatsächlich ein Drive in-Angebot ist, es also ganz ohne Austeigen geht, muss nach Aussage von Karen Weissenberger, der erste Praxistag abgewartet werden. Es fehlen Erfahrungswerte. Karen Weissenberger ist Inhaberin der Engel-Apotheken in Waldshut und im E-Center in Tiengen.

Blick auf den Test-Container in der Parkgarage des Dehner Gartencenters in Tiengen – ab Montag kann der Container für einen Corona-Schnelltest, durchgeführt von der Engel-Apotheke, angefahren werden. | Bild: Ursula Freudig

Ihre Apotheke im E-Center, die nur ein paar Schritte vom Dehner-Gartencenter entfernt ist, bietet schon seit Anfang Januar Corona-Schnelltests an und ist laut Apothekerin eine der wenigen in der Region, die dies macht.

So funktioniert der Test Wer den Container anfährt, wird zunächst über den Test aufgeklärt und muss eine Erklärung unterschreiben, die auch beinhaltet, dass bei einem positiven Befund, das Gesundheitsamt informiert wird. Getestet werden, wie auch in der Apotheke im E-Center, Personen, die keine typischen Symptome – wie beispielsweise Fieber – für eine Infektion mit dem Coronavirus zeigen. Dies ist laut Karen Weissenberger auch der Grund dafür, dass die Zahl der bislang in ihrer Apotheke gefundenen positiven Corona-Fälle, relativ klein ist.

Der Container soll der steigenden Nachfrage gerecht werden. „Wir bieten die Tests an, weil hier in der Grenzregion ein großer Bedarf ist“, so die Apothekerin. Während die Tests in der Apotheke nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen, soll der Test-Container ohne Anmeldung angefahren werden können.

Er wurde laut Weissenberger in Absprache und in guter Zusammenarbeit mit dem Eigentümer des Parkareals und dem städtischen Gesundheitsamt aufgestellt. Die Engel-Apotheke erfüllt nach geltenden Vorschriften die Voraussetzungen – beispielsweise speziell geschultes Personal – solche Schnelltests durchzuführen.

„Wir bieten die Tests an, weil hier in der Grenzregion ein großer Bedarf ist.“ Karen Weissenberger, Inhaberin der Engel-Apotheken in Waldshut und im E-Center Tiengen sowie der Klosterapotheke in Jestetten. | Bild: Ursula Freudig

Bei dem angewendeten Test handelt es sich um einen sogenannten PoC- Schnelltest, der durch Abstriche im Mund- und Nasenraum erfolgt. „Es ist ein zugelassener Test, der anzeigt, ob eine akute Infektion vorliegt“, so die Apothekerin.

Der PoC-Test PoCT steht für Point of Care Test, was in der Regel mit „Patientennahe Sofortdiagnostik übersetzt wird. Es handelt sich bei PoC-Tests um standardisierte Untersuchungsmethoden, bei denen das Untersuchungsmaterial -bei Corona beispielsweise der Mund-Rachen-Abstrich- nicht in ein Labor geschickt werden muss. Die Untersuchung und Auswertung des Materials kann durch geschultes Personal vor Ort, beispielsweise in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Apotheken und sonstigen, entsprechend ausgestatteten Räumen, erfolgen. Dadurch sind zeitnahe Testergebnissee möglich. Die Schnelligkeit geht allerdings auf Kosten der Sicherheit: PoC-Schnelltests gelten allgemein als weniger zuverlässig als Labortests.

Wie lange der Test-Container in der Parkgarage des Dehner Gartencenters steht, ist offen. Ungeklärt ist für Karen Weissenberger auch die Frage, wer testenden Apotheken die Kosten erstattet, wenn der von der Politik angekündigte kostenlose Corona-Test kommt.

Schnelltests auch in Jestetten

Die Apothekerin ist mit der Klosterapotheke in Jestetten Inhaberin einer dritten Apotheke. Dort werden ab Montag in einem Raum des benachbarten Cafés ebenfalls Corona-Schnelltests angeboten. Weitere Informationen im Internet unter (www.engel-apotheke-wt.de) und (www.shop-kloster-apotheke.de).