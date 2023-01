von Ursula Freudig

Heute vor 50 Jahren, am 28. Januar 1973, kam Ralph Schulz in Waldshut auf die Welt. Nach einem Studium im Bereich Kommunikationsdesign und verschiedenen Arbeitsstellen, machte er sich 2002 in Waldshut mit der Werbeagentur „lueforest Design. Medien“ selbstständig. Seit einiger Zeit macht er auch als Künstler von sich reden.

Der ganz großen Öffentlichkeit bekannt geworden ist Ralph Schulz 2003 als er zum Mister Germany gekürt wurde und sein Leben ganz neue Wendungen nahm. Er stand im Rampenlicht, war in den Medien präsent und arbeitete wie schon zuvor in seinem Studium, auch als Model. Auf die Frage, ob man ihn noch mit seiner „Mr.-Germany-Zeit“ in Verbindung bringt, lacht er und antwortet: „Das ist 20 Jahre her, inzwischen bin ich alt geworden.“

2003 wird Ralph Schulz, damals 30 Jahre alt und Mister Süddeutschland, in Bremen zum Mister Germany gewählt. Bild: dpa | Bild: Ingo_Wagner

Missen möchte Ralph Schulz diese Zeit aber nicht. Er hätte nur gute Erinnerungen an sie, viel gesehen und erlebt. Dass er jetzt ein halbes Jahrhundert an Lebensjahren voll gemacht hat, sieht er ganz entspannt: „Aus meiner Sicht ist jedes Alter völlig in Ordnung, wenn man nicht das Gefühl hat, etwas verpasst zu haben.“

Malen als Inspirationsquelle

Ralph Schulz ist beruflich sehr eingebunden und hat wenig Zeit für sein großes Hobby, das Rudern. Mehr als ein Hobby, ein zweites Standbein, nennt er seine künstlerische Tätigkeit mit Farbe und Pinsel: „Das Malen inspiriert mich laufend neu und diesen Weg möchte ich auch weiter gehen.“

Ralph Schulz hat noch viel vor, das Malen nennt er mittlerweile sein zweites Standbein. Bild: blueforest Design.Medien

Seinen runden Geburtstag wird Ralph Schulz mit seiner Familie und seinen Freunden feiern. Er lebt mit seinen beiden Kindern in Tiengen und hat nach eigenen Worten, einen großen Familienverbund: „Wir wachsen immer enger zusammen, das ist schön zu sehen und erfüllt mich.“