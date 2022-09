von Ursula Freudig

Karl ist wieder in Freiheit: Die zahme Rabenkrähe war vorübergehend im Waldshuter Wildgehege untergebracht, weil sie in der Schmittenau Menschen zu nahe kam und diese sich beschwert hatten.

Jetzt kann Karl wieder seine Kreise ziehen, allerdings nicht mehr in Waldshut, sondern in einer neuen Umgebung. Viele hatten die Rabenkrähe, die aus einer Handaufzucht stammen muss und keinerlei Scheu vor Menschen zeigt, kennengelernt. Ein Artikel in dieser Zeitung hatte sie zusätzlich bekannt gemacht. Dass ein gesunder, noch junger und verspielter Wildvogel wie Karl zukünftig eingesperrt leben sollte, war auch nicht im Sinne des Wildgeheges, das deshalb gezielt nach einer anderen Lösung suchte und diese auch fand.

Der Wildgehege-Mitarbeiter Hubert Rossa hat Karl persönlich in ein neues Umfeld gefahren. Es handelt sich um einen Ort im Landkreis Waldshut, in dem ein Vogelliebhaber lebt. Bei ihm ist Karl jetzt in versierten Händen und hat dank eines Rings eine persönliche Kennzeichnung.

Vogel hat sich gut eingelebt

Dieser Vogelliebhaber weiß genau, wie man mit von Hand aufgezogenen und damit auf Menschen bezogenen Vögeln umgeht. Er hat selbst eine zahme Rabenkrähe in Obhut, die tagsüber frei herum fliegt und nachts in der Voliere ist. „Mit ihr verlustiert sich Karl jetzt, er hat sich gut eingewöhnt“, sagt Werner Jockers, Vorsitzender des Trägervereins des Waldshuter Wildgeheges.

Karl soll schon mal einen ganzen Tag weg gewesen sein, dann aber ganz selbstverständlich zurück auf die Schulter seines neuen „Herrchens“ zurückgekehrt sein. Zur Vorgeschichte: Karl hatte Anfang August in der Schmittenau mit seiner forschen Art, mit der er auf Menschen zuging und auch Nahrung einforderte, die Gemüter gespalten. Während sich die einen – vor allem beim Essen – belästigt fühlten, wurde er von anderen als gern gesehener, unterhaltsamer „Gast“ verwöhnt.

Besonders beliebt war Karl bei der Minigolfanlage und dem dazugehörigen Kiosk. Betreiberin Manuela Rech und die Stammgäste Alexandra und Norbert Wichmann sowie Katja Thiemann und Thommy Buschle hatten sich für die Freiheit Karls eingesetzt. Sie freuen sich jetzt sehr über das Happy End für Karl. „Das Wildgehege hat für Karl eine super Lösung gefunden, besser hätte es nicht laufen können“, sagt Alexandra Wichmann.