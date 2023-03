Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen möchten die etwa 750 Wohnungen der Baugenossenschaft Föfa im Stadtgebiet mit schnellem Internet versorgen. Ende Dezember 2022 hatte das Unternehmen mit der Föfa einen Vertrag über die Bereitsstellung von Glasfaser abgeschlossen.

Nun nehmen die Kooperationspartner gemeinsam die Umsetzung in Angriff. Bei einer Informationsveranstaltung in der Stadthalle Waldshut stellten die Stadtwerke kürzlich interessierten Mietern der Baugenossenschaft das Glasfaserangebot vor.

Die Veranstaltung war laut einer Mitteilung der Stadtwerke ein voller Erfolg. Die neue Produktstruktur habe bereits vor Ort Anwohner zum Abschluss eines Vertrages überzeugt, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Schwerpunkte des Glasfaserausbaus für die Wohnhäuser der Baugenossenschaft Föfa sind in Tiengen die Südstadt und in Waldshut die Liedermatte mit dem angrenzenden Musikerviertel. Hinzu kommen in Waldshut Gebäude im Bereich Friedrichstraße und Moltkestraße sowie an der Schmitzinger Straße und Stunzinger Straße.

Angebot nicht nur für Föfa-Mieter

Ziel der Stadtwerke sei es jedoch, nicht nur die etwa 750 Wohneinheiten der Föfa im Stadtgebiet mit Glasfaseranschlüssen auszustatten. „Auch die Haushalte in den angrenzenden Gebieten sollen für einen Anschluss gewonnen werden“, teilt das Unternehmen mit und schreibt von etwa 3500 Wohneinheiten, die künftig nicht nur lichtschnelles Internet erhalten können, sondern auch weitere Produkte wie Telefonie oder digitales Fernsehen.

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen kündigen an, dass in den kommenden Wochen Vertriebsmitarbeiter in den betroffenen Wohngebiet unterwegs sein werden, um die Bewohner vor Ort zum Thema Glasfaseranschlusses zu beraten und Fragen zu beantworten. Dabei soll es auch darum gehen, wie ein reibungsloser Wechsel vom jetzigen Anbieter zu den Stadtwerken gelingt.

Der lokale Energieversorger baut auch in anderen Gebieten der Großen Kreisstadt die Glasfaserversorgung aus. Mitte Februar 2022 begannen die Arbeiten in der Bloisstraße auf dem Waldshuter Aarberg. Ein Teil der Haushalte ist inzwischen angeschlossen.

„Mit der Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken und der Immobilienwirtschaft schlägt Waldshut-Tiengen ein neues Kapitel beim Glasfaserausbau auf“, schreiben die Stadtwerke über die Kooperation mit der Baugenossenschaft Föfa.