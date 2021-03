Tübingen hat den ersten Schritt gemacht und testet als Modell-Kommune die Öffnung der Innenstadt – vorausgesetzt, die Kunden und Besucher weisen einen negativen Corona-Test vor. Diesem Vorbild wollen nun auch Waldshut-Tiengen und Lauchringen folgen.

Kontrollierte Wiedereröffnung

„Lassen Sie uns Versuchsregion für eine kontrolliert-sichere Wiederöffnung von Handel, Gastronomie und kulturellen Einrichtungen werden.“ Mit dieser Bitte haben sich Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank und Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Sozialminister Manfred Lucha gewandt.

OB Philipp Frank: „Konkret bitten wir das Land um die Erlaubnis, Handel, Gastronomie und kulturelle Einrichtungen auf unseren Gemarkungen für den Publikumsverkehr wieder öffnen zu dürfen – und zwar kontrolliert-sicher, indem jede Kundin und jeder Kunde ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorlegt. Im Gegenzug verpflichten wir uns, die bereits bestehenden Teststrukturen in unseren Kommunen so auszubauen, dass sich jede Kundin und jeder Kunde zentrumsnah testen lassen kann.“

OB Philipp Frank | Bild: Kanele, Susanne

Der Lauchringer Bürgermeister Thomas Schäuble nennt einen wichtigen Grund für den gemeinsamen Antrag: „Aufgrund unserer Grenznähe zur Schweiz und den daraus resultierenden besonderen wirtschaftlichen Wechselbeziehungen haben wir einen besonderen Handlungsbedarf. Die in unseren Kommunen bereits bestehenden Testinfrastrukturen prädestinieren uns geradezu, für andere grenznahe Regionen wichtige Erfahrungswerte beizusteuern.“

Bürgermeister Thomas Schäuble | Bild: Gisela Gloderer

Unterstützt wird der Vorstoß von Philipp Frank und Thomas Schäuble durch die Abgeordneten Felix Schreiner, Rita Schwarzelühr-Sutter und Sabine Hartmann-Müller sowie den Werbe- und Förderungskreis Waldshut, die Aktionsgemeinschaft Tiengen und den Handels-und Gewerbekreis Lauchringen.

In einer Stellungnahme schreibt Felix Schreiner: „Die vielen familiengeführten Hotels, Pensionen, Gasthöfe und Einzelhandelsgeschäfte sind flexibel und leistungsstark, das Projekt ‚Region am Hochrhein öffnet sicher‘ zu stemmen.“

Waldshut-Tiengen erweitert Test-Angebot Die Teststation Chilbiplatz Die kommunale Teststation der Stadt Waldshut-Tiengen auf dem Chilbiplatz ist seit Montag, 22. März, in Betrieb. Die Drive-In-Teststation werden von der Bürgerschaft aus der ganzen Umgebung gut angenommen, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Auch erste Anfragen bezüglich einer Öffnung des Testzentrums in den Abendstunden und an Wochenenden sei geäußert worden. Das Testzentrum ist aktuell Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 Uhr bis 16 Uhr besetzt. Die weiteren Testzeiten Um einem möglichst großen Personenkreis Testmöglichkeiten anbieten zu können, steht die Stadtverwaltung nach eigener Aussage in einem ständigen Austausch mit anderen Anbietern im Stadtgebiet, unter anderem den Apotheken. Aus dieser „guten Zusammenarbeit heraus“, ergebe sich ab kommender Woche (KW 13) eine Erweiterung der Testzeiten auf dem Waldshuter Chilbiplatz. Die Bären Apotheke Waldshut werde das Testangebot montags, dienstags und donnerstags, jeweils von 17 bis 19.30 Uhr, sowie samstags von 9 bis 11 Uhr erweitern. Die Teststation im Kaitle In der Teststation im Kaitle stehen jeden Tag zu den Testzeiten freie Kapazitäten zur Verfügung. Bisher konnte sich dort lediglich das kommunale Schul- und Kindergartenpersonal testen lassen. Um die Teststation auf dem Chilbiplatz zu entlasten und die freien Kapazitäten nicht ungenutzt zu lassen, „möchten wir diese nun einem weiteren Teil der Bevölkerung zur Verfügung stellen“. Ebenfalls ab kommender Woche werde das Drive-In-Testzentrum am Feuerwehrgerätehaus Kaitle für Unternehmen und deren Mitarbeiter freigegeben, welche noch keine eigenen Teststrukturen aufbauen oder keine Kooperation mit einem privaten Anbieter vereinbaren konnten. Die Stadtverwaltung empfiehlt mit maximal zwei Personen im Auto vorzufahren. Die Öffnungszeiten der Teststelle im Kaitle sind montags von 8 bis 12 Uhr, sowie dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 13 bis 16 Uhr.

Es sei an der Zeit, so Schreiner weiter, „dass wir unseren Betrieben, den Inhabern und Beschäftigten wieder mehr zutrauen“. Mit Schnelltests, der Nutzung der Luca-App sowie Abstands- und Hygienemaßnahmen könnten Infizierungen verhindert und Kontakte nachverfolgt werden. Schreiner: „Wir müssen es nur machen.“

Ungeachtet ihres Vorstoßes als Verwaltungsgemeinschaft begrüßen Frank und Schäuble die geplante Initiative des Landkreises und der Stadt Bad Säckingen, in der gesamten Kreisregion ein großflächiges Schnelltestangebot zu realisieren.

Auf Nachfrage erklärt OB Frank zudem: „Bad Säckingen war auch angefragt und eingeladen, sich an der Anfrage zu beteiligten. Bürgermeister Alexander Guhl (Bad Säckingen) und Landrat Martin Kistler hätten auch gerne eine kreisweite Aktion daraus gemacht, die umzusetzen aber weiter Zeit gekostet hätte.“

Dies hätten die drei Bürgermeister und der Landrat am Freitagvormittag in einer Telefonkonferenz besprochen, so Frank. Eine kleinere Fläche wie eine Verwaltungsgemeinschaft eigne sich nach Einschätzung des Oberbürgermeisters aber besser für so eine Laborsituation, als ein großflächiger Landkreis.

