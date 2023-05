Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Endlich! Feuerwehr und Kita werden am 18. Juni mit Gebäudesegnung und Familienprogramm eröffnet

Das neue Feuerwehrgerätehaus mit der Kita Ziegelfeld auf dem Dach öffnet am Sonntag, 18. Juni, erstmals für die Bevölkerung. Was die Besucher an diesem Tag alles erwartet, lesen Sie hier.