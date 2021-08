Visual Story Veröffentlicht am 27. August 2021

Das neue Feuerwehrgerätehaus mit Kita auf dem an der Robert-Gerwig-Straße in Waldshut nimmt immer mehr Gestalt an. Werfen Sie mit uns einen exklusiven Blick hinter den Bauzaun.

Die OB-Sommertour führte Philipp Frank auf die Baustelle des neuen Feuerwehrgerätehauses an der Robert-Gerwig-Straße. Bürger konnten auch das Obergeschoss, in dem sich eine Kita auf dem Dach befindet, besichtigen.| Bild: David Rutschmann

An der Robert-Gerwig-Straße in Waldshut wird derzeit fleißig gebaut. Hier entsteht das neue Feuerwehrgerätehaus der Stadt. Zudem wird das Gebäude auf seinem Dach einer neuen Kindertagesstätte bis zu 60 Kinder Platz bieten.Wer sich die Frontseite des