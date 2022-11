Mehr als eineinhalb Jahre standen sie in Regalen, auf Nachtischen oder lagen in Schubladen. Nun ruft die Stadtbibliothek Waldshut diejenigen Bücher, Hörbücher und andere Medien zurück, die ihre Kunden für die Dauer des Umbaus der Bücherei ausleihen konnten, ohne dass sie die sonst übliche Rückgabefrist beachten mussten.

Rückgabe der Bücher

Alle Mitglieder, die Bücher der Stadtbibliothek im Waldshuter Kornhaus zu Hause haben, werden gebeten, diese bis spätestens Freitag, 18. November, zurückzubringen. Die städtische Einrichtung ist dafür montags bis freitags jeweils zwischen 9 und 13 Uhr sowie 14 und 17 Uhr geöffnet. Samstags lauten die Zeiten von 10 bis 12 Uhr, wie das Kulturamt der Großen Kreisstadt informiert.

Im April 2021 hatte die Stadtbibliothek Waldshut die Aktion „All you can read – Bücher satt für ein halbes Jahr“ gestartet. Knapp zwei Wochen hatten die Mitglieder damals Gelegenheit, so viele Medien innerhalb von 15 Minuten in ihre Taschen zu packen, wie sie tragen konnten.

Aufzug steht bereit

Dementsprechend schwer könnten einige Nutzer des damaligen Angebots zu schleppen haben, wenn sie nun den ausgeliehenen Lesestoff zurückbringen. Anders als vor der Sanierung steht den Besuchern der Stadtbibliothek ein Aufzug zur Verfügung. Er befindet sich ebenso wie der neue Haupteingang auf der Rückseite des Gebäudes Richtung Parkhaus.

Ein blauer Zettel im neuen Außenlift des Kornhauses weist auf die Rückholaktion der ausgeliehenen Bücher hin. | Bild: Juliane Schlichter

Ursprünglich sollte die Stadtbibliothek Waldshut bereits seit einem Jahr wieder geöffnet haben. Deshalb lautete die Aktion seinerzeit „Bücher satt für ein halbes Jahr“. „Wegen Corona haben die Bauarbeiten mit einem Jahr Verspätung begonnen“, erklärte Kulturamtsleiterin Kerstin Simon bereits vor einigen Monaten.

Medien mussten nicht transportiert werden

Dass ein Teil des Bestands während des Umbaus bei den Mitgliedern lagerte, habe für die Mitarbeiter der Stadtbibliothek Waldshut einen großen Vorteil gehabt: Sie mussten diese Medien nicht transportieren, wie Yvonne Radzuweit, Leiterin der Stadtbibliothek Waldshut, auf Nachfrage erklärt.

Der restliche Lesestoff sei im Untergeschoss der städtischen Artothek in der Mozartstraße zwischengelagert worden. Die bisher in Waldshut untergebrachte Brettspielothek beherbergte während der Sanierung die Stadtbibliothek in Tiengen. Dort konnten sich Leseratten aus Waldshut mit Büchern eindecken.

Mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 27. November, geht die Stadtbibliothek Waldshut nach der mehr als eineinhalbjährigen Schließung wieder in Betrieb. Die Besucher und Mitglieder erwartet dann eine vergrößerte Bücherei auf zwei Etagen, einen barrierefreien Zugang und viele weitere technische Neuerungen. Der Eintritt zur von 11 bis 17 Uhr dauernden Veranstaltung ist frei.