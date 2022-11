Die Eröffnung der Waldshuter Stadtbibliothek im Kornhaus nach dem umfangreichen Umbau rückt näher. Bevor die Einrichtung im April 2021 geschlossen wurde, konnten sich die Nutzer unter dem Motto „All you can read“ Bücher aus dem Bestand der Bibliothek ausleihen. Sie hatten damals 15 Minuten, eine Tasche mit Büchern und Medien ihrer Wahl zu füllen.

Ursprünglich war geplant, dass sich die Nutzer die Medien bis November 2021 ausleihen können. Weil sich die Arbeiten an der Stadtbücherei wegen der Corona-Pandemie und Lieferschwierigkeiten aber verzögert haben, stehen die Bücher noch immer in den Regalen in Waldshut-Tiengen.

Jetzt startet das Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen eine Rückholaktion der ausgeliehenen Bücher.

Alle Kunden, die sich für die Dauer des Umbaus der Stadtbibliothek im Waldshuter Kornhaus Bücher ausgeliehen haben, werden gebeten, diese wiederzubringen.

Wann können die Bücher wieder zurückgebracht werden?

Die ausgeliehenen Bücher werden von Donnerstag, 10. November, bis Freitag, 18. November, zurückgenommen, informiert das Kulturamt in einer Mitteilung.

Die Bücher können von Montag bis Freitag von 9 bis 130 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 12 Uhr zurückgebracht werden.

Wo sollen die Bücher abgegeben werden?

Der neue Haupteingang der Stadtbibliothek im Waldshuter Kornhaus befindet sich an der Rückseite des Gebäudes. Dort steht die Außentreppe mit Lift und an der Fassade aus Beton prangt der Schriftzug „Kornhaus“.

Der Eingang der Stadtbibliothek Waldshut befindet sich jetzt auf der Rückseite des Kornhauses. | Bild: Völk, Melanie

Wann öffnet die Stadtbibliothek?

Die neue Waldshuter Stadtbibliothek, die sich nach dem Umbau über zwei Etagen erstreckt, öffnet am Wochenende, 26. und 27. November. Für Samstag, 26. November, ist ein offizieller Festakt mit geladenen Gästen geplant, am Sonntag, 27. November, soll es einen Tag der offenen Tür geben.

Sie wollen schon jetzt einen Blick in die neue Stadtbibliothek werfen? So sieht es, etwa einen Monat vor der offiziellen Eröffnung aus.