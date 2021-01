von Ursula Freudig

Mit Blick auf Veranstaltungen leistet Corona zum Jahresbeginn nochmals ganze Arbeit: Bereits im Oktober wurde der Neujahrsempfang der Stadt Waldshut-Tiengen abgesagt, bei dem 2020 in der Stadthalle Tiengen rund 1000 Menschen feierten. Das Pendant auf Ortsebene sind die Bürgerversammlungen in den ersten Wochen des neuen Jahrs. Auch sie wurden nach und nach abgesagt.

Bürgerversammlung vor Corona in Breitenfeld: Im „Hirschen“ sind die Einwohner bislang jedes Jahr am 2. Januar zusammen gekommen und haben damit den Reigen der Bürgerversammlungen eröffnet, am Rednerpult Oberbürgermeister Philipp Frank, rechts neben ihm Breitenfelds Ortsvorsteher Jürgen Bacher. (Archiv-Bild) | Bild: Ursula Freudig

In keiner der zehn Ortschaften der Doppelstadt findet im Januar oder Februar eine Bürgerversammlung in der gewohnten Weise statt. Die geltenden Corona- Schutzverordnungen lassen keine andere Wahl. Damit müssen Stadtverwaltung, Ortschaftsräte und Bürgerschaft auf eine lieb gewordene Tradition zum Jahresanfang verzichten.

Gesetzliche Grundlage Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg, § 20a (1) Einwohnerversammlung: „Wichtige Gemeindeangelegenheiten sollen mit den Einwohnern erörtert werden. Zu diesem Zweck soll der Gemeinderat in der Regel ein Mal im Jahr, im Übrigen nach Bedarf, eine Einwohnerversammlung anberaumen.“ Seit Ende 2015 steht im Gesetzestext Einwohner- und nicht mehr Bürgerversammlung, weil alle Einwohner der betreffenden Gemeinde zu den Versammlungen eingeladen sind, nicht nur die wahlberechtigten Bürger.

Kernelemente der Bürgerversammlungen sind Information und Diskussion, verbunden mit einem geselligen Beisammensein beim Rehessen. Die jeweiligen Ortsvorsteher informieren in Wort und Bild über das abgelaufene Jahr in ihrem Dorf und stellen geplante Maßnahmen im neuen Jahr vor. Das Gleiche machen Vertreter der Stadt für gesamtstädtische Belange.

Dass die Bürgerversammlungen dieses Jahr wegen Corona ersatzlos gestrichen sind, wollte keiner der Ortschaftsräte ohne Ersatzmaßnahmen hinnehmen. Einige hoffen auf baldige bessere Zeiten und verschieben die Bürgerversammlung aufs Frühjahr.

Andere haben coronakonforme Alternativen erarbeitet und teilweise bereits umgesetzt. Alle Ortsvorsteher werden auf jeden Fall ihren Bürgern auf die ein oder andere Weise die Informationen zukommen lassen, die sie in den Bürgerversammlungen publik gemacht hätten.

So gehen die einzelnen Ortsteile mit der Situation um Breitenfeld Am 2. Januar verteilten Jürgen Bacher (Ortsvorsteher) und Alexander Maier (Ortschaftsrat) in Breitenfeld Info-Flyer und Neujahrsbrezeln an rund 80 Breitenfelder Haushalte. Detzeln Eine von Ortsvorsteherin Esther Koch verfasste Broschüre wurde bereits im Dezember in Detzeln verteilt und am 3. Januar rund 150 Rehessen von Detzelnern im Feuerwehrgerätehaus abgeholt. Eschbach Live-Stream-Übertragung der Bürgerversammlung am 22. Januar im Gemeindesaal mit Ortsvorsteher Matthias Schupp und weiteren Ortschaftsräten, Fragemöglichkeit per E-Mail und Ausfahren des Rehessens vor Beginn der Versammlung. Oberalpfen und Schmitzingen Oberalpfen (Ortsvorsteher Armin Arzner) und Schmitzingen (Ortsvorsteher Lorenz Eschbach) erstellen einen Info-Flyer, der zu den üblichen Bürgerversammlungsterminen Ende Januar verteilt wird. Gaiß-Waldkirch und Krenkingen Gaiß-Waldkirch (Ortsvorsteher Torsten Basler) und Krenkingen (Ortsvorsteher Frank Kaiser) entscheiden über das weitere Vorgehen in ihren kommenden Ortschaftsratssitzungen Indlekofen, Gurtweil und Aichen-Gutenburg Indlekofen (Ortsvorsteher Stefan Senn), Gurtweil (Ortsvorsteher Claudio Helling) und Aichen-Gutenburg (Ortsvorsteher Christian Maier) planen, die Bürgerversammlungen im Frühjahr nachzuholen.